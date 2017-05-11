Решение о дальнейшем строительстве метро в Самаре будут принимать после Чемпионата мира по футболу

Вопрос о дальнейшем строительстве метро будет подниматься после проведения в Самаре матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Как рассказал губернатор Николай Меркушкин, действующую линию предварительно планируется довести до логического завершения.- Помимо этого, по Ново-Садовой будем развивать скоростное трамвайное движение. Это дешевле, - сказал глава региона.