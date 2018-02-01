Рената Литвинова привезет в Самару свой новый спектакль

Автор пьесы, режиссер, исполнительница одной из главных ролей: Рената Литвинова. Композитор: Земфира Рамазанова. Художественная концепция: Георгий Рубчинский.- Северный ветер - это мой режиссерский дебют в театре, моя первая пьеса, в которой я собрала своих соратников: актеров, музыкантов, художников, - отмечает Рената Литвинова. - И все вместе мы сделали спектакль о Севере, Смерти и Любви - каждый о своей.Постановка расскажет о семье, которая отмечает Новый год в 1950-х, а затем - сто лет спустя.- Это в некотором роде история о любви, потому что смысл нашей жизни - найти любовь, - говорит Рената. - В пьесе есть немного абсурда, сюрреализма и фантазии. Она о каждом члене большой семьи, и у каждого есть своя история любви. Не всегда счастливая. И тем не менее, всегда с хеппи-эндом - мы все встретим свою любовь.