Ремонт железнодорожного вокзала Самары закончат к концу апреля
Его обновляют к ЧМ-2018.
В пресс-службе Куйбышевской железной дороги sgpress.ru рассказали, как именно модернизируют железнодорожный вокзал в Самаре.
Там делают капитальный ремонт платформ с обустройством тактильных указателей для маломобильных пассажиров, меняют систему освещения на платформах и в тоннеле на светодиодное, ремонтируют тоннели и сходы. Также на вокзале модернизируют систему хладоснабжения и системы безопасности, устроят единую информационную систему для пассажиров, установят оборудование по организации системы электронной очереди в кассах дальнего следования. Кроме того, на вокзале обустроят дополнительные зоны ожидания для пассажиров и благоустроят привокзальную территорию.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
23 апреля 2018
557
23 апреля 2018
143
23 апреля 2018
132
23 апреля 2018
126
23 апреля 2018
276
23 апреля 2018
220
23 апреля 2018 , 16:43
557
На игру придут 15 тысяч болельщиков.
23 апреля 2018 , 16:34
143
Его обновляют к ЧМ-2018.
23 апреля 2018 , 16:01
132
В городе работают 300 ресторанов. Они смогут принять более 17 тысяч человек.
23 апреля 2018 , 15:36
126
Юрий Рычков из Самарской области о том, как вернуть волшебство из детства
23 апреля 2018 , 14:56
276
Шоу в Самаре смогут посмотреть около девяти тысяч человек
23 апреля 2018 , 14:17
179
6 мая в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета состоится концерт ко дню рождения...
23 апреля 2018 , 13:33
374
На игру смогут попасть не более 15 тысяч болельщиков.
14 апреля 2018 , 10:39
46
На этой неделе в городе стартовал экологический проект «Чистый город».
23 апреля 2018 , 10:07
194
Недавно «человек-спасатель» Шаварш Карапетян побывал в нашей губернии. Он поделился...
23 апреля 2018 , 09:40
220
Вопрос безнадзорных животных всегда вызывал живой отклик у населения. В Самаре работа с братьями...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
17 апреля 2018
3110
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
27 марта 2018
2501
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
19 апреля 2018
2492
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
28 марта 2018
2442
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».
3 апреля 2018
2005
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
26 марта 2018
1167
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
2 апреля 2018
981
1
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
19 апреля 2018
1399
О том, зачем он прибыл в Самару и какие прогнозы дает на предстоящие матчи, - в...
2 апреля 2018
707
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
26 марта 2018
463
С 14 по 19 ноября театр «Камерная сцена» проведет фестиваль «Русская классика....