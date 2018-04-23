Ремонт железнодорожного вокзала Самары закончат к концу апреля

Его обновляют к ЧМ-2018.

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги sgpress.ru рассказали, как именно модернизируют железнодорожный вокзал в Самаре.

Там делают капитальный ремонт платформ с обустройством тактильных указателей для маломобильных пассажиров, меняют систему освещения на платформах и в тоннеле на светодиодное, ремонтируют тоннели и сходы. Также на вокзале модернизируют систему хладоснабжения и системы безопасности, устроят единую информационную систему для пассажиров, установят оборудование по организации системы электронной очереди в кассах дальнего следования. Кроме того, на вокзале обустроят дополнительные зоны ожидания для пассажиров и благоустроят привокзальную территорию.