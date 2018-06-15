Ремонт второй очереди Заводского шоссе планируют начать в 2019 году

Как сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии Самары, в настоящий момент проводится корректировка проекта. Его реализация намечена на 2019 год.Напомним, в этом году была завершена реконструкция первой очереди Заводского шоссе от улицы Авроры до 22 Партсъезда.