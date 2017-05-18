Ремонт теплотрассы на Волжском проспекте в Самаре выполнили на 50%

Продолжаются работы по модернизации тепловой камеры и замене участка тепловой сети.



Как сообщает пресс-служба ПТС, по состоянию на 12:00 четверга, 18 мая, на объекте выполнено порядка 50% плановых работ. В частности, завершены земляные работы, демонтирован изношенный трубопровод и строительная конструкция тепловой камеры, ведется монтаж новой теплотрассы в современной ППУ-изоляции. В ближайшее время на объекте начнется установка сильфонных компенсаторов, которые позволят сохранить надежность эксплуатируемого трубопровода при сезонных деформациях металла при смене температур.



Все работы ведутся под контролем администрации Самары. Ремонт планируется завершить до 22 мая. Напомним, что на весь период проведения работ автомобильное движение на участке Волжского проспекта рядом с гостиницей «Волга» приостановлено.