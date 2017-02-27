Ремонт площади Куйбышева может начаться уже в апреле. Где будут проходить городские праздники?
Об этом говорили сегодня утром в городской администрации на оперативном совещании под руководством главы Самары Олега Фурсова.
О ремонте заговорили во время обсуждения итогов прошедших вчера на площади Куйбышева масленичных гуляний. Мэр напомнил, что в этом году запланировано выполнение капитального ремонта этой городской территории. В связи с чем встает вопрос подбора площадки, где во время ремонта площади Куйбышева можно было бы проводить крупные городские мероприятия.
- Работы на площади Куйбышева ориентировочно начнутся в апреле, поэтому уже сейчас нужно подбирать альтернативную площадку. Рассмотреть имеющиеся варианты и выбрать наиболее подходящий, - сказал глава города.
В качестве одной из возможных временных "преемниц" была названа территория перед музеем Алабина. Однако окончательное решение на этот счет будет принято позже, после изучения всех вариантов.
Какие преобразования должна претерпеть площадь Куйбышева накануне игр чемпионата мира по футболу 2018 года, можно прочитать здесь.
О ремонте заговорили во время обсуждения итогов прошедших вчера на площади Куйбышева масленичных гуляний. Мэр напомнил, что в этом году запланировано выполнение капитального ремонта этой городской территории. В связи с чем встает вопрос подбора площадки, где во время ремонта площади Куйбышева можно было бы проводить крупные городские мероприятия.
- Работы на площади Куйбышева ориентировочно начнутся в апреле, поэтому уже сейчас нужно подбирать альтернативную площадку. Рассмотреть имеющиеся варианты и выбрать наиболее подходящий, - сказал глава города.
В качестве одной из возможных временных "преемниц" была названа территория перед музеем Алабина. Однако окончательное решение на этот счет будет принято позже, после изучения всех вариантов.
Какие преобразования должна претерпеть площадь Куйбышева накануне игр чемпионата мира по футболу 2018 года, можно прочитать здесь.
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