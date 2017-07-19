19 июля 2017 года,
17:14
$ 59.37    68.4   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Ремонт дороги «поселок Волжский - аэропорт Курумоч» завершится к началу августа

Магистраль входит в альтернативный маршрут движения гостей и болельщиков от аэропорта в Самару.

Финальный слой асфальта на трассе аэропорт Курумоч - Волжский начали укладывать этим летом. Работы проводят с 20.00 до 6.00, чтобы не затруднять движение транспорта. В ближайшее время здесь начнется обустройство съездов и обочин.

Предусмотрен также монтаж дорожных знаков, замена ограждения и нанесение новой разметки.

- Мы планируем завершить работы на ремонтируемом участке в начале августа, - сообщил sgpress.ru представитель компании-подрядчика Павел Клявзур.
Ремонт автодороги осуществляется в рамках проекта министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги».

- Гарантия на верхний слой покрытия составляет 5 лет. Контроль качества осуществляется подрядной организацией и кураторами нашего ведомства, - пояснил руководитель управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Данилов.
Фотогалерея
Фото 122094Фото 122095Фото 122096Фото 122097Фото 122098Фото 122099Фото 122100
Дата: 19 июля 2017 , 15:11
310
Автор текста: Яна Емелина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
19 июля 2017
71
Жителям Гастелло, Ташкентской и Ново-Садовой вернут горячую воду к пятнице
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
19 июля 2017
78
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
Ремонт дороги «поселок Волжский - аэропорт Курумоч» завершится к началу августа
19 июля 2017
310
Ремонт дороги «поселок Волжский - аэропорт Курумоч» завершится к началу августа
В Самаре начали ремонтировать улицу Алма-Атинскую
19 июля 2017
124
В Самаре начали ремонтировать улицу Алма-Атинскую
В течение месяца от магазина
19 июля 2017
120
В течение месяца от магазина "Кристалл" на улице XXII Партсъезда уберут 20 незаконных киосков
Меняем права в три хода
19 июля 2017
179
1
Меняем права в три хода
Для Самары закупят 47 единиц спецтехники за почти 62 млн рублей
19 июля 2017
133
Для Самары закупят 47 единиц спецтехники за почти 62 млн рублей
Мужчину подозревают в убийстве беременной сожительницы и нерожденного ребенка
19 июля 2017
190
Мужчину подозревают в убийстве беременной сожительницы и нерожденного ребенка
Подрядчики начали ремонтировать фасады домов к ЧМ-2018 за свой счет
19 июля 2017
191
Подрядчики начали ремонтировать фасады домов к ЧМ-2018 за свой счет
Лента новостей
19 июля 2017 , 16:23
71
Жителям Гастелло, Ташкентской и Ново-Садовой вернут горячую воду к пятнице
Специалисты завершили ремонт оборудования III тепломагистрали Самарской ТЭЦ.
19 июля 2017 , 15:46
78
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
Об этом корреспонденту sgpress.ru  тренер-преподаватель Игорь Спирин.
19 июля 2017 , 15:11
310
Ремонт дороги «поселок Волжский - аэропорт Курумоч» завершится к началу августа
Магистраль входит в альтернативный маршрут движения гостей и болельщиков от аэропорта в Самару.
19 июля 2017 , 14:56
124
В Самаре начали ремонтировать улицу Алма-Атинскую
Участок от Московского шоссе до улицы Олимпийской обновят "картами".
19 июля 2017 , 14:24
120
В течение месяца от магазина "Кристалл" на улице XXII Партсъезда уберут 20 незаконных киосков
В среду, 19 июля, был вывезен один из них - киоск с шаурмой и различной выпечкой.
19 июля 2017 , 13:02
179
Меняем права в три хода
Водителям не нужно часами сидеть в очереди в МРЭО
19 июля 2017 , 12:21
133
Для Самары закупят 47 единиц спецтехники за почти 62 млн рублей
Новые уборочные машины городу поставит ООО «СпецТрансИнжиниринг». Компания выполнит...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
6711
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
28 июня 2017
5342
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
Как ранее  писал  sgpress . ru , 55-летний  генерал-майор полиции...
Шквалистый ветер повалил в Самаре деревья и остановку
5 июля 2017
4481
3
Шквалистый ветер повалил в Самаре деревья и остановку
В среду, 5 июля, во второй половине дня в городе поднялся сильный ветер.
В Самаре на выходных сохранится теплая погода, но снова пройдут дожди, возможен град
30 июня 2017
3361
1
В Самаре на выходных сохранится теплая погода, но снова пройдут дожди, возможен град
В первые дни июля на погоду будут влиять циклонические вихри, которые принесут дожди, грозы и...
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
30 июня 2017
1635
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
Любой может стать автором имени обезьянки из Самарского зоопарка
26 июня 2017
518
1
Любой может стать автором имени обезьянки из Самарского зоопарка
Игрунка обыкновенная приехала из Пензенского зоопарка.
Самарские юниоры «взяли» 4 медали на первенстве России
26 июня 2017
379
Самарские юниоры «взяли» 4 медали на первенстве России
В Саранске состоялось молодежное первенство России по легкой атлетике, в котором принимали...
Фонд капремонта объявил новые аукционы на получение кредитов для обновления фасадов к ЧМ-2018
26 июня 2017
500
Фонд капремонта объявил новые аукционы на получение кредитов для обновления фасадов к ЧМ-2018
Как ранее сообщал sgpress.ru, НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.