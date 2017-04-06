Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание, посвященное организации движения транспорта в связи с началом ремонта Южного моста.
В обсуждении важного вопроса участвовали представители департамента транспорта, компании-подрядчика, железной дороги, районных администраций, а также органов внутренних дел.
Первый замглавы Самары Владимир Василенко рассказал, что ремонтные работы стартуют на следующей неделе. Сам мостовой переход и путепровод «Аврора», связывающий его с берегами реки Самары, будут перекрывать наполовину: для движения останутся свободными по одной полосе в каждом направлении. Закончив первый этап, рабочие перейдут на другую сторону.
Заместитель руководителя департамента транспорта Олег Яхин доложил о готовности соответствующих служб принять на себя новые нагрузки. На время ремонта вводится ограничение по весу для транспорта: не более 3,5 тонны. Поэтому автобусы не смогут ездить по мосту. На территории Куйбышевского района они будут доезжать до поселка Толевый. Оттуда пассажиры пешком двигаются до ул. Промышленности, где для них организуют пересадочный пункт. Продолжить свой путь люди смогут по уже полученному билету.
В расписание движения электричек от железнодорожного вокзала до станции «Новокуйбышевская» внесены изменения, вводятся дополнительные составы. Для дачников, привыкших уезжать от автостанции «Аврора», предусмотрены маршруты, которые пойдут от Хлебной площади. Что касается предстоящих памятных дней, то на «Рубежное» и «Южное» кладбища самарцы смогут добраться, доехав на электричке до станции «Красный Кряжок» и там пересесть на подготовленные для них автобусы. Окончательно новая схема движения транспорта станет известна в ближайшие дни. Если потребуется, для удобства жителей в процессе она будет корректироваться.
На заседании был поднят также вопрос перед подрядчиками и правоохранительными органами об обеспечении охраны объекта и безопасности горожан, которые будут пользоваться пешеходной зоной Южного моста.
- Мы понимаем, что эти работы принесут самарцам определенные транспортные неудобства. Но мост 40 с лишним лет не ремонтировался, и всем нам нужно потерпеть, чтобы наконец-то его привели в порядок, - сказал мэр. По планам обновленный Южный мост откроют в октябре.
В обсуждении важного вопроса участвовали представители департамента транспорта, компании-подрядчика, железной дороги, районных администраций, а также органов внутренних дел.
Первый замглавы Самары Владимир Василенко рассказал, что ремонтные работы стартуют на следующей неделе. Сам мостовой переход и путепровод «Аврора», связывающий его с берегами реки Самары, будут перекрывать наполовину: для движения останутся свободными по одной полосе в каждом направлении. Закончив первый этап, рабочие перейдут на другую сторону.
Заместитель руководителя департамента транспорта Олег Яхин доложил о готовности соответствующих служб принять на себя новые нагрузки. На время ремонта вводится ограничение по весу для транспорта: не более 3,5 тонны. Поэтому автобусы не смогут ездить по мосту. На территории Куйбышевского района они будут доезжать до поселка Толевый. Оттуда пассажиры пешком двигаются до ул. Промышленности, где для них организуют пересадочный пункт. Продолжить свой путь люди смогут по уже полученному билету.
В расписание движения электричек от железнодорожного вокзала до станции «Новокуйбышевская» внесены изменения, вводятся дополнительные составы. Для дачников, привыкших уезжать от автостанции «Аврора», предусмотрены маршруты, которые пойдут от Хлебной площади. Что касается предстоящих памятных дней, то на «Рубежное» и «Южное» кладбища самарцы смогут добраться, доехав на электричке до станции «Красный Кряжок» и там пересесть на подготовленные для них автобусы. Окончательно новая схема движения транспорта станет известна в ближайшие дни. Если потребуется, для удобства жителей в процессе она будет корректироваться.
На заседании был поднят также вопрос перед подрядчиками и правоохранительными органами об обеспечении охраны объекта и безопасности горожан, которые будут пользоваться пешеходной зоной Южного моста.
- Мы понимаем, что эти работы принесут самарцам определенные транспортные неудобства. Но мост 40 с лишним лет не ремонтировался, и всем нам нужно потерпеть, чтобы наконец-то его привели в порядок, - сказал мэр. По планам обновленный Южный мост откроют в октябре.
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