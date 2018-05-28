Ремонт Солнечной планируют закончить к концу недели

Речь идет про участок дороги от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной.



В Самаре продолжается ремонт дорог по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». В частности, приводят в порядок участок улицы Солнечной от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной. Дорожное покрытие ремонтируют картами более 100 погонных метров по всей ширине проезжей части. Протяженность участка - 1400 метров.



Как сообщает департамент городского хозяйства и экологии, сейчас ремонт улицы Солнечной продолжается. В зависимости от погоды его должны завершить через 3-4 дня, то есть к концу недели.