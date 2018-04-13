Ремонт Ново-Вокзальной планируют начать в мае

В 2018 году рабочие восстановят дорожное полотно на нескольких улицах в разных частях Самары. В том числе планируют отремонтировать улицу Ново-Вокзальную. Как сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии, контракт с подрядчиком уже заключили.-. Дорогу будут делать в первую очередь. Ремонт планируется начать в мае. Ждем подходящих погодных условий, - уточнили представители департамента.Пока на Ново-Вокзальной делают аварийно-ямочный ремонт.