Ремонт Ново-Вокзальной планируют начать в мае
Улицу приведут в порядок одной из первых в городе.
В 2018 году рабочие восстановят дорожное полотно на нескольких улицах в разных частях Самары. В том числе планируют отремонтировать улицу Ново-Вокзальную. Как сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии, контракт с подрядчиком уже заключили.
-. Дорогу будут делать в первую очередь. Ремонт планируется начать в мае. Ждем подходящих погодных условий, - уточнили представители департамента.
Пока на Ново-Вокзальной делают аварийно-ямочный ремонт.
В 2018 году рабочие восстановят дорожное полотно на нескольких улицах в разных частях Самары. В том числе планируют отремонтировать улицу Ново-Вокзальную. Как сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии, контракт с подрядчиком уже заключили.
-. Дорогу будут делать в первую очередь. Ремонт планируется начать в мае. Ждем подходящих погодных условий, - уточнили представители департамента.
Пока на Ново-Вокзальной делают аварийно-ямочный ремонт.
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