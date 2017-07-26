Ремонт «Ладьи» на набережной закончат к августу
В настоящее время подходят к концу все подготовительные работы по покраске монумента. В частности, ранее sgpress.ru писал о том, что в настоящее время рабочие приступили к шпаклевке 20-метрового бетонного монумента. Процесс покраски стелы начнется уже в ближайшие дни.
По словам представителя подрядной организации Павла Новикова, в рамках реконструкции «Ладьи» предусмотрен ремонт основания стелы, разборка железобетона, устройство нового основания, частичная замена штукатурки, а также замена элементов малых архитектурных форм и герба.
- Цвет «Ладьи» останется белым. До конца августа работы по ремонту монумента будут завершены, - сказал Павел Новиков, подчеркнув, что такие масштабные работы по обновлению одного из знаковых объектов Самары происходят впервые.
Напомним, работы ведутся в рамках реконструкции четвертой очереди набережной на участке от улицы Осипенко до Силикатного оврага, включая бульвар, который соединяет вторую и четвертую очереди.
Реконструируется территория в более чем 7 гектаров, а общая протяженность участка насчитывает порядка 1 километра. Здесь меняют инженерные коммуникации, ведется ремонт подпорной стенки, замена асфальтового покрытия, установка подъемников для людей с ограниченными возможностями, строится новый стационарный общественный туалет и хозяйственный корпус, устанавливают видеонаблюдение и обновляют систему освещения. Основные виды работ планируют завершить к ноябрю этого года. Ремонт проходит под контролем городской администрации.
По словам начальника отдела технического надзора и сопровождения проектной документации МБУ Самары «УКС» Алексея Фомченкова, на объекте каждый день работают не меньше 100 человек. Основная смена работает с 7 часов утра до 7 часов вечера плюс при определенных видах работ, например, бетонировании, работы производятся до 11-12 часов ночи. Общий ремонт набережной выполнен на 30%.
По словам представителя подрядной организации Павла Новикова, в рамках реконструкции «Ладьи» предусмотрен ремонт основания стелы, разборка железобетона, устройство нового основания, частичная замена штукатурки, а также замена элементов малых архитектурных форм и герба.
- Цвет «Ладьи» останется белым. До конца августа работы по ремонту монумента будут завершены, - сказал Павел Новиков, подчеркнув, что такие масштабные работы по обновлению одного из знаковых объектов Самары происходят впервые.
Напомним, работы ведутся в рамках реконструкции четвертой очереди набережной на участке от улицы Осипенко до Силикатного оврага, включая бульвар, который соединяет вторую и четвертую очереди.
Реконструируется территория в более чем 7 гектаров, а общая протяженность участка насчитывает порядка 1 километра. Здесь меняют инженерные коммуникации, ведется ремонт подпорной стенки, замена асфальтового покрытия, установка подъемников для людей с ограниченными возможностями, строится новый стационарный общественный туалет и хозяйственный корпус, устанавливают видеонаблюдение и обновляют систему освещения. Основные виды работ планируют завершить к ноябрю этого года. Ремонт проходит под контролем городской администрации.
По словам начальника отдела технического надзора и сопровождения проектной документации МБУ Самары «УКС» Алексея Фомченкова, на объекте каждый день работают не меньше 100 человек. Основная смена работает с 7 часов утра до 7 часов вечера плюс при определенных видах работ, например, бетонировании, работы производятся до 11-12 часов ночи. Общий ремонт набережной выполнен на 30%.
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