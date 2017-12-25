Ремонт ДК «Нефтяник» в Самаре планируют завершить к началу марта

По информации департамента культуры и молодежной политики мэрии Самары, ремонтные работы планируется закончить к марту 2018 года.Здание Дома культуры в Куйбышевском районе было построено по типовому проекту Сергея Вахтангова, сына знаменитого театрального режиссера Евгения Вахтангова, в 1955 году. До 2010 года оно находилось на балансе АО «Куйбышевский НПЗ». А потом его передали муниципалитету.