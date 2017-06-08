Ректор Университета «Международный институт рынка»: «Объединение МИРа и САГМУ - прецедент для России»
Ректор Международного института рынка Вадим Чумак рассказал о том, как происходило слияние МИРа и Самарской академии государственного муниципального управления, как работает объединенный вуз сегодня и куда устраиваются на работу его выпускники.
- Вадим Геннадьевич, возглавляемое вами учебное заведение недавно сменило название. Теперь оно именуется не Международный институт рынка, а автономная некоммерческая организация высшего образования «Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка», сокращенно - Университет «МИР». Для чего это было сделано?
- Прежде всего это связано с объединением МИРа и САГМУ. Возникла необходимость скорректировать название вуза, чтобы оно соответствовало сегодняшнему его
состоянию и в полной мере отражало направления нашей деятельности.
- И из института стали университетом…
- Практически все ведущие вузы являются университетами. В общественном сознании это в первую очередь показатель качества образования. По показателям нашей деятельности, которые МИР демонстрирует в течение ряда лет, вуз имеет все основания называться университетом. Об этом свидетельствуют результаты ежегодных мониторингов, проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации. В мониторинге семь основных показателей, и МИР стабильно выполняет шесть или семь из них.
- Почему было принято решение объединить САГМУ именно с МИРом?
- Во-первых, это позволило усилить интеллектуальные, образовательные, кадровые и научные ресурсы объединенного вуза и повысить наши конкурентные возможности на региональном рынке образования. Во-вторых, у нас было много совпадающих направлений подготовки в сфере и высшего, и дополнительного образования. Один из приоритетов МИРа - подготовка представителей власти, как исполнительной, так и законодательной. С 2004 года мы являемся базовым уполномоченным вузом правительства Самарской области по подготовке, переподготовке и повышению квалификации всех категорий государственных и муниципальных служащих. Таких же специалистов готовила и САГМУ, так что объединение было вполне логичным.
- Объединение проходило гладко?
- Процедура была непростой. Когда объединяют два государственных вуза, у которых одна организационно-правовая форма, один учредитель и одна форма
собственности, то в правовом плане все более-менее понятно. Таких примеров достаточно много. В нашей же ситуации муниципальная академия присоединялась к негосударственной структуре с другой формой собственности. Мы изучили общероссийскую практику и обнаружили, что до нас прецедентов не было. За последние пять лет в 14 регионах были попытки подобного слияния, но нигде они не увенчались успехом. Поэтому мы столкнулись с определенными правовыми коллизиями, пришлось очень глубоко изучать нюансы местного и федерального законодательства.
- Тем не менее объединение прошло успешно?
- Поскольку нам была оказана поддержка со стороны администрации города и властных институтов на региональном уровне, прежде всего юридическая, все прошло успешно. И на сегодняшний день наш университет представляет собой единственный удачный пример в России подобного объединения вузов.
- Показатели мониторинга не снизились?
- На первом этапе у нас были опасения, что слияние может потянуть нас вниз по некоторым показателям. В наш коллектив влилось более 900 студентов, преподаватели и сотрудники академии. Но, к счастью, никакой дестабилизации не произошло. Уровень подготовки студентов в САГМУ и квалификация профессорско- преподавательского состава оказались достаточно высокими, что и позволило нам относительно безболезненно пройти период интеграции и адаптации и выйти на стабильный режим работы.
Это произошло во многом благодаря тому, что у наших вузов была высокая степень совпадения направлений подготовки, и поэтому значительной реструктуризации не потребовалось. Новые преподаватели заняли достойное место в коллективе, кто-то из них сохранил свой статус, а кто-то его даже повысил, став деканом, заведующим кафедрой, начальником отдела и так далее. Что касается студентов, то они сплотились в единый дружный коллектив, ребята из САГМУ влились в наш совет студенческого самоуправления, участвуют в студвеснах, спортивных соревнованиях, общественных мероприятиях, и сейчас уже трудно разделить, кто в каком вузе учился раньше.
- А как решился вопрос с платой за обучение? Все же в САГМУ образование обходилось дешевле.
- Действительно, в академии была установлена более низкая цена за обучение. Город субсидировал ей содержание материальной базы, в то время как мы в смету затрат включаем оплату содержания каждого квадратного метра и не можем себе позволить установить более низкую плату для студентов. Тем не менее, когда ребята переводились из САГМУ в МИР, им была сохранена величина платы за обучение, которая была установлена в академии. Для большинства студентов этот вопрос был очень важным.
- После объединения все занятия стали проводиться в корпусах МИРа?
- Да, поскольку материальная база МИРа позволила принять и студентов, и преподавателей академии на нашей площадке, мы не стали претендовать на помещения академии. Для города это оказалось весьма кстати. Один из корпусов САГМУ, площадью более пяти тысяч квадратных метров, был возвращен в систему школьного образования, что очень актуально сейчас - в период повышения рождаемости. Второй корпус САГМУ площадью более двух тысяч квадратных метров теперь используется для нужд дополнительного образования.
- То есть вам хватает имеющихся помещений?
- В свое время, в начале 2000-х, нам удалось осуществить уникальный проект по созданию собственной материальной базы. Причем реализовали мы его исключительно за счет своей деятельности, выступив инвесторами. Это результат работы нашего коллектива, нашей управленческой команды. Мы смогли аккумулировать ресурсы, привлечь инвестиционные кредиты и построить новый учебный комплекс площадью десять тысяч квадратных метров, который сами же спроектировали в соответствии с современными требованиями. Нашим студентам мы демонстрируем этот проект в качестве образца того, что мы не только учим, не только владеем теоретическими знаниями, но и на практике умеем реализовывать столь сложные инвестиционные проекты.
- Как обстоят дела с трудоустройством ваших выпускников?
- Вопросу трудоустройства мы уделяем особое внимание. Уже более 20 лет в нашей структуре успешно функционирует центр планирования карьеры и трудоустройства. Вузом заключены договоры с более чем 300 организациями, куда мы распределяем студентов на производственную практику и направляем для трудоустройства. Это и бизнес-структуры, и органы власти. Система работает весьма эффективно. Во время практики у будущего работодателя есть возможность посмотреть на ребят в деле и потом, по окончании ими вуза, взять на работу тех, кто хорошо себя проявил. В мониторинге вузов, о котором я говорил ранее, есть показатель по трудоустройству. Он составляет не менее 80%, и мы его успешно выполняем. Чтобы не быть голословным, приведу один пример. Известно, что Сбербанк - очень требовательный работодатель, и туда непросто трудоустроиться. Так вот в системе Сбербанка города Самары трудится более 300 выпускников МИРа, что составляет около 10% персонала этой организации, работающего в нашем городе. То есть этот серьезный финансовый институт удовлетворяет качество подготовленных нами специалистов. Это очень важный индикатор и показатель качества нашей работы.
- Вадим Геннадьевич, возглавляемое вами учебное заведение недавно сменило название. Теперь оно именуется не Международный институт рынка, а автономная некоммерческая организация высшего образования «Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка», сокращенно - Университет «МИР». Для чего это было сделано?
- Прежде всего это связано с объединением МИРа и САГМУ. Возникла необходимость скорректировать название вуза, чтобы оно соответствовало сегодняшнему его
состоянию и в полной мере отражало направления нашей деятельности.
- И из института стали университетом…
- Практически все ведущие вузы являются университетами. В общественном сознании это в первую очередь показатель качества образования. По показателям нашей деятельности, которые МИР демонстрирует в течение ряда лет, вуз имеет все основания называться университетом. Об этом свидетельствуют результаты ежегодных мониторингов, проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации. В мониторинге семь основных показателей, и МИР стабильно выполняет шесть или семь из них.
- Почему было принято решение объединить САГМУ именно с МИРом?
- Во-первых, это позволило усилить интеллектуальные, образовательные, кадровые и научные ресурсы объединенного вуза и повысить наши конкурентные возможности на региональном рынке образования. Во-вторых, у нас было много совпадающих направлений подготовки в сфере и высшего, и дополнительного образования. Один из приоритетов МИРа - подготовка представителей власти, как исполнительной, так и законодательной. С 2004 года мы являемся базовым уполномоченным вузом правительства Самарской области по подготовке, переподготовке и повышению квалификации всех категорий государственных и муниципальных служащих. Таких же специалистов готовила и САГМУ, так что объединение было вполне логичным.
- Объединение проходило гладко?
- Процедура была непростой. Когда объединяют два государственных вуза, у которых одна организационно-правовая форма, один учредитель и одна форма
собственности, то в правовом плане все более-менее понятно. Таких примеров достаточно много. В нашей же ситуации муниципальная академия присоединялась к негосударственной структуре с другой формой собственности. Мы изучили общероссийскую практику и обнаружили, что до нас прецедентов не было. За последние пять лет в 14 регионах были попытки подобного слияния, но нигде они не увенчались успехом. Поэтому мы столкнулись с определенными правовыми коллизиями, пришлось очень глубоко изучать нюансы местного и федерального законодательства.
- Тем не менее объединение прошло успешно?
- Поскольку нам была оказана поддержка со стороны администрации города и властных институтов на региональном уровне, прежде всего юридическая, все прошло успешно. И на сегодняшний день наш университет представляет собой единственный удачный пример в России подобного объединения вузов.
- Показатели мониторинга не снизились?
- На первом этапе у нас были опасения, что слияние может потянуть нас вниз по некоторым показателям. В наш коллектив влилось более 900 студентов, преподаватели и сотрудники академии. Но, к счастью, никакой дестабилизации не произошло. Уровень подготовки студентов в САГМУ и квалификация профессорско- преподавательского состава оказались достаточно высокими, что и позволило нам относительно безболезненно пройти период интеграции и адаптации и выйти на стабильный режим работы.
Это произошло во многом благодаря тому, что у наших вузов была высокая степень совпадения направлений подготовки, и поэтому значительной реструктуризации не потребовалось. Новые преподаватели заняли достойное место в коллективе, кто-то из них сохранил свой статус, а кто-то его даже повысил, став деканом, заведующим кафедрой, начальником отдела и так далее. Что касается студентов, то они сплотились в единый дружный коллектив, ребята из САГМУ влились в наш совет студенческого самоуправления, участвуют в студвеснах, спортивных соревнованиях, общественных мероприятиях, и сейчас уже трудно разделить, кто в каком вузе учился раньше.
- А как решился вопрос с платой за обучение? Все же в САГМУ образование обходилось дешевле.
- Действительно, в академии была установлена более низкая цена за обучение. Город субсидировал ей содержание материальной базы, в то время как мы в смету затрат включаем оплату содержания каждого квадратного метра и не можем себе позволить установить более низкую плату для студентов. Тем не менее, когда ребята переводились из САГМУ в МИР, им была сохранена величина платы за обучение, которая была установлена в академии. Для большинства студентов этот вопрос был очень важным.
- После объединения все занятия стали проводиться в корпусах МИРа?
- Да, поскольку материальная база МИРа позволила принять и студентов, и преподавателей академии на нашей площадке, мы не стали претендовать на помещения академии. Для города это оказалось весьма кстати. Один из корпусов САГМУ, площадью более пяти тысяч квадратных метров, был возвращен в систему школьного образования, что очень актуально сейчас - в период повышения рождаемости. Второй корпус САГМУ площадью более двух тысяч квадратных метров теперь используется для нужд дополнительного образования.
- То есть вам хватает имеющихся помещений?
- В свое время, в начале 2000-х, нам удалось осуществить уникальный проект по созданию собственной материальной базы. Причем реализовали мы его исключительно за счет своей деятельности, выступив инвесторами. Это результат работы нашего коллектива, нашей управленческой команды. Мы смогли аккумулировать ресурсы, привлечь инвестиционные кредиты и построить новый учебный комплекс площадью десять тысяч квадратных метров, который сами же спроектировали в соответствии с современными требованиями. Нашим студентам мы демонстрируем этот проект в качестве образца того, что мы не только учим, не только владеем теоретическими знаниями, но и на практике умеем реализовывать столь сложные инвестиционные проекты.
- Как обстоят дела с трудоустройством ваших выпускников?
- Вопросу трудоустройства мы уделяем особое внимание. Уже более 20 лет в нашей структуре успешно функционирует центр планирования карьеры и трудоустройства. Вузом заключены договоры с более чем 300 организациями, куда мы распределяем студентов на производственную практику и направляем для трудоустройства. Это и бизнес-структуры, и органы власти. Система работает весьма эффективно. Во время практики у будущего работодателя есть возможность посмотреть на ребят в деле и потом, по окончании ими вуза, взять на работу тех, кто хорошо себя проявил. В мониторинге вузов, о котором я говорил ранее, есть показатель по трудоустройству. Он составляет не менее 80%, и мы его успешно выполняем. Чтобы не быть голословным, приведу один пример. Известно, что Сбербанк - очень требовательный работодатель, и туда непросто трудоустроиться. Так вот в системе Сбербанка города Самары трудится более 300 выпускников МИРа, что составляет около 10% персонала этой организации, работающего в нашем городе. То есть этот серьезный финансовый институт удовлетворяет качество подготовленных нами специалистов. Это очень важный индикатор и показатель качества нашей работы.
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