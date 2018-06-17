Ректор СамГМУ Геннадий Котельников о качестве и доступности современной медицины

Ректор Самарского государственного медицинского университета на протяжении 20 лет, академик РАН, доктор медицинских наук, председатель областного совета ректоров Геннадий Котельников рассказал о развитии системы здравоохранения, о внедрении новых технологий, а также о роли университета как инновационного центра подготовки кадров для медицины.



- Геннадий Петрович, мы беседуем в преддверии Дня медицинского работника. Что вы пожелаете в профессиональный праздник своим коллегам, что скажете пациентам?



- Мы много говорим, что страна не может существовать без обороны, экономики, промышленности. Без сомнения, это так. Но всетаки главное, чтобы население было здорово. Только здоровый человек может учиться, работать, создавать семью, делать вклад в развитие тех или иных областей. Поэтому сфера здравоохранения требует пристального внимания государства. В поддержке нуждаются и медицинские работники. Они обследуют, лечат, часами стоят у операционных столов, часто вопреки обстоятельствам спасают наши жизни. Многие, посвящая себя медицине, пациентам, сгорают на работе.



Сейчас в российском здравоохранении трудятся 4,5 миллиона человек, из них примерно 1,2 миллиона - медицинские сестры и 540 тысяч - врачи. А еще санитарки, инженеры и технические работники, которые обслуживают оборудование, водители, охранники. Колоссальное количество людей! На самом деле медиков гораздо больше. Они есть в армии, на железной дороге и в других структурах.



Я поздравляю работников здравоохранения, студентов с профессиональным праздником, желаю здоровья, семейного благополучия, роста зарплаты, хорошего настроения, счастья.



- Одна из главных задач, которые ставят перед здравоохранением федеральные и региональные власти, - повышение качества медицинской помощи. И говоря об этом, нельзя упустить, что качество закладывается в том числе при обучении студентов. На какие моменты при подготовке кадров делает упор университет?



- Качество обеспечивается, среди прочего, отбором студентов. Абитуриенты, желающие поступить в СамГМУ, проходят довузовскую подготовку. Здесь мы берем на заметку талантливую молодежь. А ребята оценивают силы, смогут ли они работать в медицине. И мы не принимаем документы у всех абитуриентов. Есть ограничение: средний балл аттестата не менее 4,5. Для университета важно, чтобы студенты были способны учиться, получать профессию. Я считаю, что сейчас самая большая беда образования в том, что около половины студентов являются троечниками. Это опасная ситуация. Так дипломы о

высшем образовании превращаются просто в «корочки». В итоге выпускники вузов не могут ставить цели и достигать их, расти, понимать ответственность перед обществом и собой, работать красиво и честно.



В СамГМУ созданы все условия для получения качественного образования. У нас мощный коллектив: 200 докторов наук, профессоров и 500 кандидатов наук - 88 процентов преподавателей имеют ученые степени. Это один из лучших показателей в стране среди всех вузов.



В структуре университета есть многопрофильные клиники - современный лечебно-научный образовательный комплекс европейского уровня, где население получает специализированную и высокотехнологичную помощь, где проводятся научные исследования с разработкой и внедрением инновационных технологий и где мы готовим кадры. Клиники могут принять 318 пациентов в смену, стационар рассчитан на 1015 коек. В них работают почти две тысячи человек.



У нас прекрасные отношения с практическим здравоохранением. 21 лечебное учреждение Самарскойобласти является нашейклинической базой. Там ребятаучатся и занимаются наукой. В годпримерно 280 студентов ездят вкомандировки постране и около 240 проходят стажировки за границей. Регулярно мы проводим научно-практические конференции, по итогам которых публикуем труды студентов.



В 2001 году в университете создан учебно-производственный центр симуляционного обучения. Там студенты, интерны, ординаторы, аспиранты, врачи, специалисты со всего Приволжского федерального округа отрабатывают практические навыки. СамГМУ развивается по инновационным направлениям. В составе университета успешно выполняют задачи Институт инновационного развития, Центр прорывных исследований «Информационные технологии в медицине». Например, у нас разработан уникальный обучающий интерактивный стол «Пирогов», аналогов которому пока нет. Также СамГМУ возглавляет инновационный территориальный кластер медицинских и фармацевтических технологий Самарской области. В настоящее время в деятельности кластера участвуют 65 организаций.



Наш вуз всегда получает поддержку регионального правительства, что очень важно для нас. Посещая университет, врио губернатора Дмитрий Игоревич Азаров сказал, что область помогала СамГМУ, помогает и будет помогать. Отремонтированные корпуса, общежития, центр питания, спортивные секции, творческие объединения... Мы стараемся, чтобы студенты учились и жили в хороших условиях и чтобы развивались как личности. Все это имеет эффект. У нас немало талантливых ребят, которые, я уверен, - будущее отечественного здравоохранения.



- Как вы считаете, каким должен быть современный врач, чтобы каждому хотелось у него лечиться?



- Хороший врач - это тот, с кем больной поговорил, и даже от этого ему стало легче. Безусловно, это профессионал, человек высокой культуры, понимающий, умеющий сострадать, соболезновать, сопереживать пациентам. Нам, врачам, люди доверяют то, что не могут сказать самым близким. Этим нужно корректно и адекватно пользоваться. Уверен, большинство врачей не заставляют пациентов засомневаться, тем ли специалистам они доверились. Хочется, чтобы такими были и медицинские сестры. Пока врачи оперируют, именно они остаются с больными, и во многом от их участия зависит состояние пациентов.



- Какие качественные изменения последних лет вы можете отметить в системе здравоохранения? Какие проблемы остаются актуальными?



- Конечно, качественные изменения в медицине произошли, сделаны рывки по разным направлениям. Государство вкладывает в здравоохранение значительные средства. Благодаря, в частности, национальному приоритетному проекту «Здоровье» построили и отремонтировали лечебные учреждения, оснастили их оборудованием. В Самарской области работают уникальные специалисты, развиваются технологии, снижается уровень смертности по ряду заболеваний. Сейчас в регионе не пересаживают только печень и сердце.



Президент Владимир Владимирович Путин ставит задачу - увеличивать доступность медицинской помощи, и в Самарской области решают ее. За короткий промежуток времени в губернии заработали 156 офисов врачей общей практики и 488 фельдшерско-акушерских пунктов. Если в поселке живут 300 человек, то там не нужна больница, достаточно такого пункта и грамотного фельдшера.



Сегодня самая большая проблема в здравоохранении - нехватка кадров. И мы ищем способы, как с ней справиться. Медиков не хватает в первичном звене, в поликлиниках, на скорой помощи и в селах. И это несмотря на то, что наш вуз выпускает 1200 специалистов в год. В советское время самый большой выпуск был 910 человек.



Еще одна проблема - импортозамещение. Мы должны оперативно наладить производство отечественных материалов и оборудования. Медицинские учреждения в основном эксплуатируют импортную технику, ремонт которой стоит недешево.



- В Послании президент говорил об увеличении продолжительности жизни в стране до 80 лет и более. Как, на ваш взгляд, достигнуть этого показателя?



- Прежде всего человек должен понять, что здоровье - это его личное богатство: отказаться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Например, я слежу за физической формой: в будни прохожу не меньше пяти километров, а в выходные - десять, и привык к таким нагрузкам. Не нужно пренебрегать ежегодными профилактическими осмотрами, ведь многие заболевания можно выявить и вылечить на ранних стадиях.



В этой связи вернусь к ранее сказанному: у каждого должна быть возможность получить качественную медицинскую помощь в шаговой доступности. Обеспечение населения качественными продуктами, экологическая обстановка, благоустроенная окружающая среда также влияют на продолжительность жизни. Конечно, чтобы долго жить, люди должны быть спокойны за семью, детей, за свое и их будущее, иметь работу, жилье, быть финансово благополучными.