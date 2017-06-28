Рекорд в Самарском зоопарке: на свет могут появиться 30 крокодилов

В прошедшую пятницу, 23 июня, самка крокодилового каймана отложила яйца.



По данным самарского зоопарка, в январе 2014 года образовалась пара крокодиловых кайманов - Тотоша и Кокоша. Осенью 2014 года они принесли первое потомство – 22 яйца, из которых вылупились 4 детеныша. Вторая кладка произошла осенью 2015 года – на свет появилось 6 крокодильчиков. В 2017 году Кокоша отложила рекордное количество яиц - 30, из которых через 80-90 дней могут вылупиться 30 маленьких кайманов.







