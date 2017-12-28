Реконструкция стадиона «Восход» в Самаре будет возможна при наличии финансирования

Спортивный объект, построенный в 1963 году, находится на проспекте Кирова, 85. Сейчас стадион находится в разрушенном состоянии. Как сообщили в министерстве спорта Самарской области, в настоящее время разработан проект реконструкции стадиона, однако его реализация возможна при соответствующем финансировании.