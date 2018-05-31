Реконструкция Загородного парка начнется в 2019 году
В этом году будет подготовлен проект благоустройства. Об этом сообщила в четверг, 31 мая, глава Самары Елена Лапушкина на заседании Самарской городской думы.
Также в этом году благоустроят выбранные жителями территории парков и скверов. Их всего 22. Напомним, они были выбраны самарцами во время рейтингового голосования за благоустройство общественных пространств 18 марта этого года. Кроме того, обновят и 59 дворов.
По итогам голосования в этом году планируется благоустроить следующие территории:
Железнодорожный район
• Бульвар по улице Революционная от улицы Гагарина до улицы Аэродромная
• Сквер у памятника Ольге Санфировой
Кировский район
• Сквер «Дубовый колок с прудом»
• Сквер на улице Ташкентская (д. 120, 122,124, 134, 138, 138а, 140, 142, 146)
• Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейная
Красноглинский район
• Сквер 2-го квартала поселка Красная Глинка
• Сквер у ДК «Октябрь» (п. Мехзавод)
• Сквер в микрорайоне Крутые Ключи (с торцов домов №№6 и 13)
Куйбышевский район
• Сквер на улице Зеленая
• Сквер Ветеранов (Пугачевский тракт, 31)
• Сквер Нефтяников
Ленинский район
• Сквер имени Мичурина
• Сквер у Губернского рынка
Октябрьский район
• Бульвар вдоль улицы Осипенко от дома №22 по улице Ново-Садовая до улицы Лесная
• Бульвар Челюскинцев
• Сквер на проспекте Масленникова, 10
Промышленный район
• Сквер «Солнечная поляна» между домами №236 и 244 по улице Ново-Садовая
• Сквер на улице Димитрова, 115
Самарский район
• Сквер на пересечении улиц Ленинградская и Садовая
• Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади
Советский район
• Сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы
• Сквер имени Чехова
• Сквер «Родничок надежды», улица Аэродромная, 77-81
Также в этом году благоустроят выбранные жителями территории парков и скверов. Их всего 22. Напомним, они были выбраны самарцами во время рейтингового голосования за благоустройство общественных пространств 18 марта этого года. Кроме того, обновят и 59 дворов.
По итогам голосования в этом году планируется благоустроить следующие территории:
Железнодорожный район
• Бульвар по улице Революционная от улицы Гагарина до улицы Аэродромная
• Сквер у памятника Ольге Санфировой
Кировский район
• Сквер «Дубовый колок с прудом»
• Сквер на улице Ташкентская (д. 120, 122,124, 134, 138, 138а, 140, 142, 146)
• Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейная
Красноглинский район
• Сквер 2-го квартала поселка Красная Глинка
• Сквер у ДК «Октябрь» (п. Мехзавод)
• Сквер в микрорайоне Крутые Ключи (с торцов домов №№6 и 13)
Куйбышевский район
• Сквер на улице Зеленая
• Сквер Ветеранов (Пугачевский тракт, 31)
• Сквер Нефтяников
Ленинский район
• Сквер имени Мичурина
• Сквер у Губернского рынка
Октябрьский район
• Бульвар вдоль улицы Осипенко от дома №22 по улице Ново-Садовая до улицы Лесная
• Бульвар Челюскинцев
• Сквер на проспекте Масленникова, 10
Промышленный район
• Сквер «Солнечная поляна» между домами №236 и 244 по улице Ново-Садовая
• Сквер на улице Димитрова, 115
Самарский район
• Сквер на пересечении улиц Ленинградская и Садовая
• Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади
Советский район
• Сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы
• Сквер имени Чехова
• Сквер «Родничок надежды», улица Аэродромная, 77-81
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