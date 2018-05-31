Реконструкция Загородного парка начнется в 2019 году

Также в этом году благоустроят выбранные жителями территории парков и скверов. Их всего 22. Напомним, они были выбраны самарцами во время рейтингового голосования за благоустройство общественных пространств 18 марта этого года. Кроме того, обновят и 59 дворов.По итогам голосования в этом году планируется благоустроить следующие территории:• Бульвар по улице Революционная от улицы Гагарина до улицы Аэродромная• Сквер у памятника Ольге Санфировой• Сквер «Дубовый колок с прудом»• Сквер на улице Ташкентская (д. 120, 122,124, 134, 138, 138а, 140, 142, 146)• Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейная• Сквер 2-го квартала поселка Красная Глинка• Сквер у ДК «Октябрь» (п. Мехзавод)• Сквер в микрорайоне Крутые Ключи (с торцов домов №№6 и 13)• Сквер на улице Зеленая• Сквер Ветеранов (Пугачевский тракт, 31)• Сквер Нефтяников• Сквер имени Мичурина• Сквер у Губернского рынка• Бульвар вдоль улицы Осипенко от дома №22 по улице Ново-Садовая до улицы Лесная• Бульвар Челюскинцев• Сквер на проспекте Масленникова, 10• Сквер «Солнечная поляна» между домами №236 и 244 по улице Ново-Садовая• Сквер на улице Димитрова, 115• Сквер на пересечении улиц Ленинградская и Садовая• Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади• Сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы• Сквер имени Чехова• Сквер «Родничок надежды», улица Аэродромная, 77-81