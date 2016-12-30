Рейсы судов на воздушной подушке из Самары в Ширяево отменили до 3 января

Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, рейсы откладываются из-за тумана в регионе – видимость ограничена до 500 м. Также трасса на участке длинной 2-3 км в районе Подгор непроходима для движения судов на воздушной подушке по причине значительного количества торосов - обломков льда.Сейчас предпринимаются все меры для расчистки затруднительных участков с целью восстановления движения по указанному маршруту.