Рейсы из Самары в Стамбул будет выполнять еще одна авиакомпания

По данным пресс-службы «Курумоча», первый рейс запланирован на 20 июня. Далее авиакомпания будет выполнять три прямых регулярных рейса в неделю в аэропорт Стамбула Сабиха.Вылеты из Самары назначены на вторник, пятницу и воскресенье. Время вылета из Самары по вторникам в 5:45 местного времени, в остальные дни - в 5:35. Перевозить пассажиров будут на Boeing 737-800 и Аirbus 320.С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте аэропорта в разделе «Расписание» (рейс PC-461) или на официальном сайте компании.Добавим, прямое сообщение из Самары в Стамбул открылось 30 марта. Самолеты турецкой авиакомпании Atlasglobal начали вылетать из Самары по четвергам и субботам в 4:55 местного времени, по понедельникам в 5:05. Позже полеты из Самары в Стамбул стала выполнять авиакомпания Turkish Airlines. Вылет из Самары - по средам, пятницам и воскресеньям в 2:05 (время местное).