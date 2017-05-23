Регламенты строительства в "историческом ядре" Самары собираются ужесточить
Как должен развиваться исторический центр города? Что нужно сделать, чтобы сохранить его уникальную среду и объекты культурного наследия? Эти и другие вопросы обсуждали во вторник, 23 мая, на заседании градостроительного совета в администрации. Провел встречу глава Самары Олег Фурсов.
Основная дискуссия развернулась вокруг предложения: переместить существующие границы исторической части города с улицы Полевой до улицы Красноармейской.
В результате принято компромиссное решение. Планируется выделить так называемое «историческое ядро» от улицы Красноармейской в сторону рек Самары и Волги. Здесь ужесточат регламенты нового строительства, будут предприняты меры, чтобы сохранить первоначальный облик зданий, которые представляют ценность, ограничат этажность.
А на территории от улицы Красноармейской до улицы Полевой (с учетом того, что там уже есть высотное строительство), собираются внести режим несколько слабее. Но в любом случае контроль властей и архитектурного сообщества сохранится.
Также градсовет поддержал необходимость разработки ряда важных документов. Это концепция пространственного развития Самары, местные нормативы градостроительного проектирования, проекты детальной планировки кварталов. Также в планах - определить зоны с особыми условиями использования территорий, связанные с охраной объектов культурного наследия.
Олег Фурсов поручил департаменту градостроительства изыскать средства на разработку этих документов. По мнению мэра, они существенно облегчат принятие решений по застройке Самары.
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