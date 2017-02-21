Региональный этап Дельфийских игр в Самаре: соревновались юные репортеры и дизайнеры

- Дельфийские игры - это большой праздник и проверка себя: возможность показать, что ты умеешь, и посмотреть, что могутдругие, - отметила доцент кафедры теории и истории журналистики Самарского университета Екатерина Выровцева. Настроение у 14 юных тележурналистов было соответствующее.- Хочется попробовать свои силы и суметь за короткое время сделать нечто качественное, - поделилась ожиданиями студентка Самарского университета Виктория Дорофеева.Как пояснил журналист, лауреат премии ТЭФИ, заместитель директора самарского Дворца детского творчества ДенисЯковлев, семь команд (оператор и журналист) привезли на региональный этап конкурса по два видеосюжета на тему «Новые лица» и «Путь к успеху». В рамках очного тура им предстояло за несколько часов снять трехминутный репортаж «Маленький человек в большом городе». Причем монтировать, вырезать и переснимать нельзя.- Безмонтажная съемка, которую нам надо сделать, больше относится к XX веку, когда журналист и оператор поставлены вжесткие условия и у них нет права на ошибку, - прокомментировала задание одна из участниц Дарья Муромова. - Сложно. Но это дисциплинирует, и продукт качественнее получается.Такую мысль подтвердил и председатель жюри этой номинации Андрей Косарев:- Домашние работы у ребят были слабее, чем то, что они сделали в короткие сроки на конкурсе. Получились очень удачные иинтересные сюжеты.Он рассказал, что конкурсанты представили маленького человека в классическом понимании - согласно социальному статусу. И скромная женщина-вахтер Дворца творчества стала главной героиней одного из сюжетов. Кстати, авторы этого ро-лика - студенты Самарского университета - заняли второе место. Кто-то пытался раскрыть тему съемкой снизу вверх: как маленькие существа смотрят на больших. Или представили человека в образе ребенка.- Мы не тележурналистикой, а воспитанием занимаемся, - раскрыл секрет и истинный смысл подобных конкурсов Андрей Косарев. - Журналистика лишь средство социализации личности. И то, что мы видим, нас радует.Конкурсные работы, по мнению жюри, были достойного качества. Причем как у студенческих, так и у школьных команд. В этом году на всероссийский этап Дельфийских игр эксперты рекомендовали съемочную группу Самарской сельскохозяйственной академии. Тогда как в прошлом году первое место никому не присудили.В то время как молодые журналисты бегали с камерами и микрофонами, 15 девушек из разных уголков губернии под присмотром жюри в течение шести часов кроили и шили изделие на тему «Самарская шкатулка».- Мы накануне узнали задание, купили ткань, фурнитуру и сейчас работаем, - рассказала студентка третьего курса Самар-ского колледжа сервисных технологий и дизайна Джульетта Ягутян. - Кроме того, приготовили для показа еще несколько своих готовых моделей в этностиле. Все девочки закончили работу в срок. Выполнили ее качественно. И к вечеру они, как Золушки, оказались на балу. Вернее, на сцене. Каждая из участниц представила на суд профессионального жюри и зрителей свою домашнюю коллекцию, а также только что сшитую модель.Словно для народного танца в эстрадной обработке была выполнена коллекция студентки социально-педагогического университета Галины Дьяковой. Яркий атлас, объемные оригинальные шляпы, расшитые узорами фартуки, сарафаны и юбки создавали приподнятое настроение. Захотелось примерить, если не купить, стильные, навевающие романтику индийского кино, легкие, из натуральных тканей модели руководителя театра мод Дворца детского и юношеского творчества Дарьи Япрынцевой. Интересной была и идея блиц-костюма. Ее туника по цвету и форме покроя напоминала… здание самарского драматического театра. Удивила своей коллекцией и самая юная участница, воспитанница центра детского творчества «Ирбис» Евгения Русских. Представленная ею коллекция из ситца смотрелась очень изысканно, стильно, креативно. Как говорится, и в пир, и в мир. Покорил собравшихся и сшитый Евгенией на конкурсе многонациональный костюм-трансформер. Переворачивая изящный сарафан-фартук, можно получить четыре разных варианта наряда. Причем выполнен он с использованием элементов костюмов разных народностей.- Как наша Самара многонациональная, - пояснила юная конкурсантка.Привлекла внимание и работа воспитанницы Самарского казахского народного театра моды «Маржан» Маржан Султанова.Созданный ею образ царицы Томирис и блестящая от страз детская коллекция добавили праздничного настроения. А работы трех участниц из Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна отличались современностью, практичностью, строгостью, а также тем, что в коллекции были представлены модели на разные сезоны. Работы Софьи Макеевой характеризовали смелые сочетания цвета, фактуры и стилей. Интересные вставки, нашивки имех на мужском пиджаке смотрелись очень стильно.В целом можно отметить, что юные дизайнеры используют в своих коллекциях материалы неброских цветов, комбинируя ихс более яркими аксессуарами - шарфами, сумками, ботильонами, цветными колготками. Для декора применяют всевозможную тесьму, объемные пуговицы.- Сейчас модно большое количество вышивки гладью, крестиком. Она дополняет любой костюм, - добавила победительница регионального этапа Дельфийских игр этого года студентка четвертого курса Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна Анна Видинеева. - Классика всегда в моде. Да и розовый цвет сейчас в тренде. Но строго следовать моде не стоит. Актуальнее носить то, что больше подходит и нравится. А дизайнеры-профессионалы для того и существуют, чтобы одежда могла украсить каждого, с любой фигурой и предпочтениями.