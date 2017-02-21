21 февраля 2017 года,
13:05
$ 58.1    61.7   Нефть 56.43 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Региональный этап Дельфийских игр в Самаре: соревновались юные репортеры и дизайнеры

 В минувшую субботу в самарском Дворце детского и юношеского творчества состоялся региональный этап XVI молодежных Дельфийских игр в номинациях «тележурналистика» и «дизайн одежды».

Внимание, вас снимают!
- Дельфийские игры - это большой праздник и проверка себя: возможность показать, что ты умеешь, и посмотреть, что могут
другие, - отметила доцент кафедры теории и истории журналистики Самарского университета Екатерина Выровцева. Настроение у 14 юных тележурналистов было соответствующее.

- Хочется попробовать свои силы и суметь за короткое время сделать нечто качественное, - поделилась ожиданиями студентка Самарского университета Виктория Дорофеева.

Как пояснил журналист, лауреат премии ТЭФИ, заместитель директора самарского Дворца детского творчества Денис
Яковлев, семь команд (оператор и журналист) привезли на региональный этап конкурса по два видеосюжета на тему «Новые лица» и «Путь к успеху». В рамках очного тура им предстояло за несколько часов снять трехминутный репортаж «Маленький человек в большом городе». Причем монтировать, вырезать и переснимать нельзя.

- Безмонтажная съемка, которую нам надо сделать, больше относится к XX веку, когда журналист и оператор поставлены в
жесткие условия и у них нет права на ошибку, - прокомментировала задание одна из участниц Дарья Муромова. - Сложно. Но это дисциплинирует, и продукт качественнее получается.

Такую мысль подтвердил и председатель жюри этой номинации Андрей Косарев:
- Домашние работы у ребят были слабее, чем то, что они сделали в короткие сроки на конкурсе. Получились очень удачные и
интересные сюжеты.

Он рассказал, что конкурсанты представили маленького человека в классическом понимании - согласно социальному статусу. И скромная женщина-вахтер Дворца творчества стала главной героиней одного из сюжетов. Кстати, авторы этого ро-
лика - студенты Самарского университета - заняли второе место. Кто-то пытался раскрыть тему съемкой снизу вверх: как маленькие существа смотрят на больших. Или представили человека в образе ребенка.

- Мы не тележурналистикой, а воспитанием занимаемся, - раскрыл секрет и истинный смысл подобных конкурсов Андрей Косарев. - Журналистика лишь средство социализации личности. И то, что мы видим, нас радует.

Конкурсные работы, по мнению жюри, были достойного качества. Причем как у студенческих, так и у школьных команд. В этом году на всероссийский этап Дельфийских игр эксперты рекомендовали съемочную группу Самарской сельскохозяйственной академии. Тогда как в прошлом году первое место никому не присудили.

На перекрестке стилей
В то время как молодые журналисты бегали с камерами и микрофонами, 15 девушек из разных уголков губернии под присмотром жюри в течение шести часов кроили и шили изделие на тему «Самарская шкатулка».
- Мы накануне узнали задание, купили ткань, фурнитуру и сейчас работаем, - рассказала студентка третьего курса Самар-
ского колледжа сервисных технологий и дизайна Джульетта Ягутян. - Кроме того, приготовили для показа еще несколько своих готовых моделей в этностиле. Все девочки закончили работу в срок. Выполнили ее качественно. И к вечеру они, как Золушки, оказались на балу. Вернее, на сцене. Каждая из участниц представила на суд профессионального жюри и зрителей свою домашнюю коллекцию, а также только что сшитую модель.

Словно для народного танца в эстрадной обработке была выполнена коллекция студентки социально-педагогического университета Галины Дьяковой. Яркий атлас, объемные оригинальные шляпы, расшитые узорами фартуки, сарафаны и юбки создавали приподнятое настроение. Захотелось примерить, если не купить, стильные, навевающие романтику индийского кино, легкие, из натуральных тканей модели руководителя театра мод Дворца детского и юношеского творчества Дарьи Япрынцевой. Интересной была и идея блиц-костюма. Ее туника по цвету и форме покроя напоминала… здание самарского драматического театра. Удивила своей коллекцией и самая юная участница, воспитанница центра детского творчества «Ирбис» Евгения Русских. Представленная ею коллекция из ситца смотрелась очень изысканно, стильно, креативно. Как говорится, и в пир, и в мир. Покорил собравшихся и сшитый Евгенией на конкурсе многонациональный костюм-трансформер. Переворачивая изящный сарафан-фартук, можно получить четыре разных варианта наряда. Причем выполнен он с использованием элементов костюмов разных народностей.
- Как наша Самара многонациональная, - пояснила юная конкурсантка.

Привлекла внимание и работа воспитанницы Самарского казахского народного театра моды «Маржан» Маржан Султанова.
Созданный ею образ царицы Томирис и блестящая от страз детская коллекция добавили праздничного настроения. А работы трех участниц из Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна отличались современностью, практичностью, строгостью, а также тем, что в коллекции были представлены модели на разные сезоны. Работы Софьи Макеевой характеризовали смелые сочетания цвета, фактуры и стилей. Интересные вставки, нашивки и
мех на мужском пиджаке смотрелись очень стильно.

В целом можно отметить, что юные дизайнеры используют в своих коллекциях материалы неброских цветов, комбинируя их
с более яркими аксессуарами - шарфами, сумками, ботильонами, цветными колготками. Для декора применяют всевозможную тесьму, объемные пуговицы.
- Сейчас модно большое количество вышивки гладью, крестиком. Она дополняет любой костюм, - добавила победительница регионального этапа Дельфийских игр этого года студентка четвертого курса Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна Анна Видинеева. - Классика всегда в моде. Да и розовый цвет сейчас в тренде. Но строго следовать моде не стоит. Актуальнее носить то, что больше подходит и нравится. А дизайнеры-профессионалы для того и существуют, чтобы одежда могла украсить каждого, с любой фигурой и предпочтениями.
Фотогалерея
Фото 115563Фото 115564Фото 115569Фото 115570Фото 115571Фото 115572Фото 115573Фото 115574Фото 115575Фото 115576Фото 115577Фото 115579Фото 115582Фото 115583Фото 115584Фото 115585Фото 115586Фото 115587Фото 115588Фото 115589Фото 115590Фото 115591
Дата: 21 февраля 2017 , 11:11
106
Автор текста: Ирина Соловьева
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
21 февраля 2017
89
Жители Тольятти и Чапаевска могут поучаствовать в преобразовании городской среды
Концерт «Город трудовой и боевой славы» стал победителем губернского фестиваля
21 февраля 2017
90
Концерт «Город трудовой и боевой славы» стал победителем губернского фестиваля
Судебные приставы выдворили из Самары 8 граждан Таджикистана
21 февраля 2017
195
Судебные приставы выдворили из Самары 8 граждан Таджикистана
Региональный этап Дельфийских игр в Самаре: соревновались юные репортеры и дизайнеры
21 февраля 2017
106
Региональный этап Дельфийских игр в Самаре: соревновались юные репортеры и дизайнеры
no photo
21 февраля 2017
618
В Самарской области опрокинулся КамАЗ с соляной кислотой
Въезды в город приведут в порядок
21 февраля 2017
126
Въезды в город приведут в порядок
Самарский батутист выиграл первый этап Кубка мира-2017
21 февраля 2017
122
Самарский батутист выиграл первый этап Кубка мира-2017
Тепло в дома на проспекте Металлургов вновь поступает по штатной схеме
21 февраля 2017
127
Тепло в дома на проспекте Металлургов вновь поступает по штатной схеме
no photo
20 февраля 2017
213
В Самаре откроется музей Калашникова
Лента новостей
21 февраля 2017 , 11:41
89
Жители Тольятти и Чапаевска могут поучаствовать в преобразовании городской среды
С 17 по 28 февраля можно будет определить центральную улицу своего города и предложить идеи по...
21 февраля 2017 , 11:36
90
Концерт «Город трудовой и боевой славы» стал победителем губернского фестиваля
  Состоялся IV Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в...
21 февраля 2017 , 11:12
195
Судебные приставы выдворили из Самары 8 граждан Таджикистана
Иностранцы были доставлены в аэропорт «Курумоч» и отправлены на Родину.
21 февраля 2017 , 11:11
106
Региональный этап Дельфийских игр в Самаре: соревновались юные репортеры и дизайнеры
   В минувшую субботу в самарском Дворце детского и юношеского творчества состоялся...
21 февраля 2017 , 11:10
618
В Самарской области опрокинулся КамАЗ с соляной кислотой
ЧП произошло в одном из населенных пунктов в Камышлинском районе.
21 февраля 2017 , 11:04
126
Въезды в город приведут в порядок
   В Самаре продолжается подготовка к предстоящим в 2018 году играм чемпионата мира по...
21 февраля 2017 , 10:20
122
Самарский батутист выиграл первый этап Кубка мира-2017
В Баку завершился первый этап Кубка мира-2017 по прыжкам на батуте и акробатической дорожке....
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
8579
3
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
26 января 2017
5834
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
   Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
23 января 2017
4067
2
В Самаре возбуждено дело по факту смерти девушки в роддоме
  Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
14 февраля 2017
2626
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
В Самарской области ожидается небольшая метель
23 января 2017
342
В Самарской области ожидается небольшая метель
По данным синоптиков, днем 23 января температура воздуха составит от -8 до -13 градусов. 
Под Самарой пройдут гонки на собачьих упряжках
23 января 2017
997
Под Самарой пройдут гонки на собачьих упряжках
Они состоятся в воскресенье, 29 января, на территории военного полигона в Рощинском, что под...
Специалисты оценят состояние дома на ул. Степана Разина
23 января 2017
927
Специалисты оценят состояние дома на ул. Степана Разина
Поздно вечером в воскресенье, 22 января, жильцы дома № 87 на улице Степана Разина (Самарский...
Самарский ж/д вокзал вошел в список самых необычных в России
23 января 2017
360
Самарский ж/д вокзал вошел в список самых необычных в России
Перечень, который составил сервис  « Туту.ру » , был опубликован на сайте...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.