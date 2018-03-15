Региональные власти будут добиваться включения моста через Волгу в районе Тольятти в транспортный коридор «Европа-Китай»

Об этом заявил в четверг, 15 марта, глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале «Россия-24. Самара».



По его словам, в настоящее время нет экономического и логистического обоснования для строительства моста, поскольку он не учтен в транспортной стратегии России.



- Мы сегодня отрабатываем это обоснование с Росавтодором, с министром транспорта Максимом Соколовым. Уже сейчас есть поручение Президента России рассмотреть обоснование для строительства этого моста при корректировке транспортного плана России до 2030 года, - сказал глава региона.



По мнению Дмитрия Азарова, очень важно, чтобы наш регион попал в Международный транспортный коридор «Европа-Китай», так называемый «Шелковый путь».



- Сегодня мы работаем над тем, чтобы попасть в этот проект, объем инвестиций которого оценивается в 1 трлн долларов. Если мы добьемся корректировки транспортной стратегии страны, то мост через Волгу станет необходим, - отметил он.



Кроме того, прорабатывается возможность включить проект строительства скоростной железной дороги между Самарой и Тольятти в инвестиционную программу РЖД.