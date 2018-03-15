Региональные власти будут добиваться включения моста через Волгу в районе Тольятти в транспортный коридор «Европа-Китай»
Об этом заявил в четверг, 15 марта, глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале «Россия-24. Самара».
По его словам, в настоящее время нет экономического и логистического обоснования для строительства моста, поскольку он не учтен в транспортной стратегии России.
- Мы сегодня отрабатываем это обоснование с Росавтодором, с министром транспорта Максимом Соколовым. Уже сейчас есть поручение Президента России рассмотреть обоснование для строительства этого моста при корректировке транспортного плана России до 2030 года, - сказал глава региона.
По мнению Дмитрия Азарова, очень важно, чтобы наш регион попал в Международный транспортный коридор «Европа-Китай», так называемый «Шелковый путь».
- Сегодня мы работаем над тем, чтобы попасть в этот проект, объем инвестиций которого оценивается в 1 трлн долларов. Если мы добьемся корректировки транспортной стратегии страны, то мост через Волгу станет необходим, - отметил он.
Кроме того, прорабатывается возможность включить проект строительства скоростной железной дороги между Самарой и Тольятти в инвестиционную программу РЖД.
По его словам, в настоящее время нет экономического и логистического обоснования для строительства моста, поскольку он не учтен в транспортной стратегии России.
- Мы сегодня отрабатываем это обоснование с Росавтодором, с министром транспорта Максимом Соколовым. Уже сейчас есть поручение Президента России рассмотреть обоснование для строительства этого моста при корректировке транспортного плана России до 2030 года, - сказал глава региона.
По мнению Дмитрия Азарова, очень важно, чтобы наш регион попал в Международный транспортный коридор «Европа-Китай», так называемый «Шелковый путь».
- Сегодня мы работаем над тем, чтобы попасть в этот проект, объем инвестиций которого оценивается в 1 трлн долларов. Если мы добьемся корректировки транспортной стратегии страны, то мост через Волгу станет необходим, - отметил он.
Кроме того, прорабатывается возможность включить проект строительства скоростной железной дороги между Самарой и Тольятти в инвестиционную программу РЖД.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
15 марта 2018
181
15 марта 2018
148
15 марта 2018
165
15 марта 2018
190
15 марта 2018
136
15 марта 2018
171
15 марта 2018
157
15 марта 2018 , 21:48
181
По информации областной пресс-службы ГУ МЧС России, площадь возгорания составила 400 кв.м....
15 марта 2018 , 21:08
148
Об этом сообщил врио губернатора региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
15 марта 2018 , 21:05
143
Региональные власти будут добиваться включения моста через Волгу в районе Тольятти в транспортный коридор «Европа-Китай»
Об этом заявил в четверг, 15 марта, глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на...
15 марта 2018 , 20:27
165
Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
15 марта 2018 , 20:21
205
Дмитрий Азаров: «Визит Президента России в Самарскую область придал мощный импульс развитию региона»
Глава региона прокомментировал визит Владимира Путина в губернию, который состоялся в среду, 7...
15 марта 2018 , 19:11
190
Здесь появится тактильная плитка.
15 марта 2018 , 16:37
171
Прием заявок продлен в связи с тем, что не все желающие успевают оформить необходимые...
15 марта 2018 , 16:31
157
Жителей и гостей Самары в дни мундиаля ждут около двадцати культурных событий.
13 марта 2018 , 16:08
80
30 декабря 2017 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина правительство запустило...
15 марта 2018 , 16:14
198
Об этом специалист Приволжского УГМС Ирина Вытягова сообщила на пресс-конференции в...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
26 февраля 2018
3154
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
6 марта 2018
2755
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
22 февраля 2018
2321
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
8 марта 2018
2218
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
27 февраля 2018
1900
Уличное искусство настолько полюбилось самарцам, что ежегодно проводимого летнего фестиваля...
5 марта 2018
751
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
498
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
410
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1320
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
5 марта 2018
1022
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.