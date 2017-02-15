Регион получил 2 млрд рублей по Федеральной программе стимулирования строительства жилья
Это самая большая сумма по стране на этот год. Об этом рассказал вчера в ходе телепрограммы «Круг вопросов» губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Он напомнил, что ранее жилье в губернии для всех категорий льготников власти приобретали по цене 42-48 тыс. руб. за 1 кв. м, что значительно снижало возможности региона по участию в федеральных программах.
- Сейчас в области строится много жилья, и стоимость квадратного метра для Самары удалось довести до 35 тыс. руб. за 1 кв. метр. Это, в том числе, и норматив, утвержденный страной. По такой цене строится более 50% жилья экономкласса. Самарская область по средней цене жилья сегодня занимает предпоследнее место в округе. Ниже только Кировская область. Это достигается за счет массовых комплексных застроек - новых микрорайонов Крутые Ключи, Южный город, Волгарь, - пояснил губернатор. - Они получают очень мощную государственную поддержку из Федерации, мы, естественно, обеспечиваем софинансирование для того, чтобы подвести туда коммуникации.
Николай Меркушкин напомнил, что в районах комплексной застройки школы и детские сады возводятся практически по себестоимости. Строители таким образом делают жилье более привлекательным для будущих покупателей.
- В результате мы около 25% бюджетных средств экономим на строительстве школ и детсадов. А строители за счет большего оборота окупают те затраты, которые несут на социальных объектах, - заявил глава региона.
Также губернатор отметил, что по федеральной программе стимулирования строительства жилья Самарская область получила около 2 млрд рублей, софинансирование региона составляет 400 млн рублей. Это самая большая сумма по стране.
- Мы рассчитываем, что продолжим обеспечивать льготников жильем по той цене, которой требует Москва, - не более 35 тыс. руб. за 1 кв. м, - сообщил Николай Меркушкин.
Он напомнил, что ранее жилье в губернии для всех категорий льготников власти приобретали по цене 42-48 тыс. руб. за 1 кв. м, что значительно снижало возможности региона по участию в федеральных программах.
- Сейчас в области строится много жилья, и стоимость квадратного метра для Самары удалось довести до 35 тыс. руб. за 1 кв. метр. Это, в том числе, и норматив, утвержденный страной. По такой цене строится более 50% жилья экономкласса. Самарская область по средней цене жилья сегодня занимает предпоследнее место в округе. Ниже только Кировская область. Это достигается за счет массовых комплексных застроек - новых микрорайонов Крутые Ключи, Южный город, Волгарь, - пояснил губернатор. - Они получают очень мощную государственную поддержку из Федерации, мы, естественно, обеспечиваем софинансирование для того, чтобы подвести туда коммуникации.
Николай Меркушкин напомнил, что в районах комплексной застройки школы и детские сады возводятся практически по себестоимости. Строители таким образом делают жилье более привлекательным для будущих покупателей.
- В результате мы около 25% бюджетных средств экономим на строительстве школ и детсадов. А строители за счет большего оборота окупают те затраты, которые несут на социальных объектах, - заявил глава региона.
Также губернатор отметил, что по федеральной программе стимулирования строительства жилья Самарская область получила около 2 млрд рублей, софинансирование региона составляет 400 млн рублей. Это самая большая сумма по стране.
- Мы рассчитываем, что продолжим обеспечивать льготников жильем по той цене, которой требует Москва, - не более 35 тыс. руб. за 1 кв. м, - сообщил Николай Меркушкин.
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