«Рефинансированием под залог недвижимости» от Сбербанка снижает выплаты по ипотеке

Как снизить выплаты по ипотеке и другим кредитам? Как получить ставку по ипотеке со ставкой Сбербанка, если она взята в другом банке? Новый продукт Сбербанка «Рефинансирование под залог недвижимости», позволяет рефинансировать ипотеку и другие кредиты и снизить процентную ставку.



Оформить кредит можно на одну из следующих целей:



∙только рефинансирование ипотеки в другом банке со ставкой от 10,9%;



∙рефинансирование ипотеки в другом банке с объединением потребительских, автокредитов и долгов по кредитным картам;



∙рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели;



∙рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели и консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт.



При рефинансировании ипотеки с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели ставка начинается от 11,15% годовых.



Максимальная сумма на погашение ипотеки другого банка — 5 млн рублей. Максимальная сумма на погашение других кредитов — 1,5 млн рублей, на личные цели — 1 млн рублей.



Ставки указаны с учётом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жильё».



Для оформления кредита необходимо обратиться в офис Сбербанк, который обслуживает физических лиц с паспортом и необходимым пакетом документов. Полный список документов и условия предоставления и обслуживания кредита представлены на сайте sberbank.ru



Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.



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ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.



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