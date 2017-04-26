Речную переправу через реку Самара планируют открыть в мае

В понедельник, 24 апреля, в администрации областного центра прошло традиционное совещание. На нем, в числе прочих, обсудили вопрос организации речной переправы через реку Самара. Запустить «речные трамвайчики» получится в мае этого года.Стоит отметить, что дорожникам еще предстоят работы по обустройству подъездов к месту посадки пассажиров на Сухой Самарке.