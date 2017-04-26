Речную переправу через реку Самара планируют открыть в мае
Добраться с Сухой Самарки до речного вокзала на «речных трамвайчиках» жители города смогут после прохождения паводка.
В понедельник, 24 апреля, в администрации областного центра прошло традиционное совещание. На нем, в числе прочих, обсудили вопрос организации речной переправы через реку Самара. Запустить «речные трамвайчики» получится в мае этого года.
Стоит отметить, что дорожникам еще предстоят работы по обустройству подъездов к месту посадки пассажиров на Сухой Самарке.
В понедельник, 24 апреля, в администрации областного центра прошло традиционное совещание. На нем, в числе прочих, обсудили вопрос организации речной переправы через реку Самара. Запустить «речные трамвайчики» получится в мае этого года.
Стоит отметить, что дорожникам еще предстоят работы по обустройству подъездов к месту посадки пассажиров на Сухой Самарке.
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