Ребенок выехал на санках на дорогу и врезался в Приору

Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», 30-летний водитель ехал на Приоре по улице Ульяновской. В районе дома №74 в правый борт его машины врезался 9-летний мальчик, который катался на санках с горки и выехал на дорогу с улицы Аграрной.Ребенок был доставлен в больницу, где у него диагностировали ушиб колена.