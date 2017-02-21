Ребенок на ледянке выехал под колеса Гранты
ДТП произошло 19 февраля в 15:10 на улице Сосновой в Жигулевске.
Известно, что 20-летний водитель отечественного автомобиля ехал со стороны улицы Коллективной в направлении Станционной. По предварительной версии полицейских, в пути молодой человек наехал на 8-летнего мальчика, внезапно выкатившегося на дорогу на ледянке.
Ребенок получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в городскую больницу. После оказания медпомощи мальчика отпустили домой. Сообщается, что в момент происшествия водитель был трезвым. По факту инцидента проводится проверка.
Известно, что 20-летний водитель отечественного автомобиля ехал со стороны улицы Коллективной в направлении Станционной. По предварительной версии полицейских, в пути молодой человек наехал на 8-летнего мальчика, внезапно выкатившегося на дорогу на ледянке.
Ребенок получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в городскую больницу. После оказания медпомощи мальчика отпустили домой. Сообщается, что в момент происшествия водитель был трезвым. По факту инцидента проводится проверка.
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