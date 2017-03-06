Разыскивается женщина, ограбившая пенсионерку в ее же квартире

Преступление было совершено в квартире дома, расположенного на улице Дыбенко в Советском районе Самары.Приметы подозреваемой: славянская внешность, на вид 25 лет, рост около 160 см.Была одета: куртка бежевого цвета, пуховик средней длины, вязаная шапка, при себе имела сумку черного цвета.Всем, кому что-либо известно о личности или месте нахождения разыскиваемой, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: (846) 373-76-40 (дежурная часть Управления МВД России по Самаре), 262-27-11 (дежурная часть ОП №3 У МВД России по Самаре), 262-03-90, 262-03-99 (отдел уголовного розыска ОП №3 У МВД России по Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).