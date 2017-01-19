Разыскивается водитель, сбивший женщину на Ташкентской

Неустановленный водитель на неизвестном авто ехал по улице Ташкентской в направлении Московского шоссе. В пути он сбил 59-летнюю женщину, которая стояла на обочине в попутном направлении. После этого водитель с места происшествия скрылся. Женщина смогла самостоятельно обратиться в больницу.Отдел ГИБДД У МВД России по Самаре ведет розыск скрывшегося водителя и просит очевидцев обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре по адресу: ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону: 228-53-49.