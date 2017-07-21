Развязки на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова и "Ракитой" откроют к 1 сентября

Правда, ездить разрешено только по одной полосе и только «на выезд» из города. Движение «в город» на этом участке откроют уже в субботу, 22 июля. Автомобили в обоих направлениях будут двигаться в два ряда по одной из тоннельных полос.При этом, для проведения работ в верхней части развязки, на выходе на кольцо, дорогу полностью перекроют, в том числе поворот на Волжское шоссе.Несмотря на открытие проезда по тоннелю, затруднение при передвижении на этом участке все-таки есть. Водителям и пассажирам автобусов придется потерпеть до окончания работ на прилегающих участках Московского шоссе, как на выезд из города, так и на въезд.В то же самое время городские власти работают над решением проблем обустройства объездных путей в районе ремонтируемых участков. Так, у ТЦ «Московский», рядом с аквапарком, выровняли и посыпали гранулятом дорогу, которую многие водители используют для проезда с Ракитовского шоссе на Московское и обратно. Сделано это было после обращения самарцев к главе города Олегу Фурсову, которые рассказали о плохом состоянии этого проезда, помогающего разгрузить центральную городскую магистраль. Во время выезда на место мэр попросил ответственных лиц обратить внимание на решение этой проблемы.Самарским водителям осталось потерпеть совсем немного. По заверениям подрядчика, который ведет работы на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, а также на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, обе развязки, а точнее основной их ход, будут открыты для движения к 1 сентября. После этого останется рабочим останется доделать боковые проезды, если таковые имеются, и произвести благоустройство прилегающей территории.