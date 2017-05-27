Разработку победителя форума «iВолга» внедрили в Клинике Самарского медицинского университета
В клинико-диагностической лаборатории Самарского государственного медицинского университета внедрили новое программное обеспечение, позволяющее хранить и анализировать информацию о пациентах, следить за динамикой развития микробиологической ситуации и пресекать распространение внутрибольничных инфекций. Программа оптимизирует процессы в лаборатории и значительно сокращает бумажную работу.
С идеей создания программы в 2014 году выступил Егор Круглов. Он представил проект на смене «МедиаВолна» молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга». И, став победителем, получил грант 300 тысяч руб. за первое место. На эти средства вместе с командой специалистов Егору удалось провести ряд исследований, подтверждающих эффективность разработки, и подготовить программное обеспечение к работе в лаборатории.
В результате программный продукт «Протеус» прошел государственную регистрацию и уже больше года успешно используется в клинико-диагностической лаборатории СамГМУ. В проекте также непосредственно принимают участие профильные врачи и программист. Опыт работы и квалификация всей команды и сегодня помогает развивать проект.
Узкоспециализированный проект Егор представил как информационный продукт на смене «МедиаВолна». Новаторский подход и степень проработки материала вызвали интерес и положительный отклик комиссии и главного жюри конкурса проектов на форуме.
В 2017 году молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» вновь соберет не менее 2000 талантливых и активных ребят из регионов Приволжья и других федеральных округов России. Они представят на суд жюри новые проекты. Грантовый фонд в этом году составит более 11 млн рублей.
Юбилейный, пятый молодежный форум пройдет с 14 по 24 июня в Самарской области на Мастрюковских озерах. Он организуется под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи.
Егор Круглов, АСПИРАНТ КАФЕДРЫ МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ, ГЕНЕТИКИ И ЭКОЛОГИИ САМГМУ:
• Это компьютерная программа для сбора и хранения данных микробиологических анализов пациентов, которая позволяет оперативно предоставлять результаты микробиологических исследований, результаты чувствительности и устойчивости биоматериала пациентов к антибиотикам, а также ускоряет подготовку статистической отчетности. В целом программа способствует повышению эффективности лечения пациентов. Мы продолжаем развивать этот проект. Сейчас, например, планируем увеличить в программе статистический аппарат, улучшить аналитическую часть, чтобы начать делать прогнозы.
Артем Лямин, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ, ВРАЧ-БАКТЕРИОЛОГ:
• Проект Егора позволил объединить специальности «микробиология», «эпидемиология» и «клиническая фармакология», чтобы упростить работу и ускорить получение необходимой информации клиницистам в этих направлениях. Это стало доступно в режиме реального времени. В первую очередь это касается сопротивляемости к антибиотикам - проблема XXI века. Чем быстрее наши клиницисты будут получать информацию от нас, тем эффективнее будет борьба с этой проблемой на примере нашего стационара.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
27 мая 2017
477
27 мая 2017
183
27 мая 2017
122
26 мая 2017
170
26 мая 2017
320
27 мая 2017 , 12:30
109
Это программа для улучшения работы микробиологических лабораторий.
27 мая 2017 , 12:00
477
Трагический инцидент произошел днем в пятницу, 26 мая, в Сызрани.
27 мая 2017 , 10:30
183
В отделении на улице Мичурина совершенно новый стандарт качества оказания услуг.
27 мая 2017 , 09:50
209
В городе развивают застроенную территорию в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима...
27 мая 2017 , 09:43
121
Об этом стало известно на совещании под председательством главы города Олега Фурсова. Оно было...
26 мая 2017 , 20:32
170
Это связано с проведением работ по ремонту тепловых сетей и восстановлению благоустройства....
26 мая 2017 , 16:52
320
Кроме того, в большинстве районов города и области пройдут дожди с грозами.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
25 мая 2017
6373
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
28 апреля 2017
6139
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5654
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
9 мая 2017
4095
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
15 мая 2017
932
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
19 мая 2017
685
1
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
19 мая 2017
658
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
19 мая 2017
507
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...