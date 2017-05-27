Разработку победителя форума «iВолга» внедрили в Клинике Самарского медицинского университета

В клинико-диагностической лаборатории Самарского государственного медицинского университета внедрили новое программное обеспечение, позволяющее хранить и анализировать информацию о пациентах, следить за динамикой развития микробиологической ситуации и пресекать распространение внутрибольничных инфекций. Программа оптимизирует процессы в лаборатории и значительно сокращает бумажную работу.



С идеей создания программы в 2014 году выступил Егор Круглов. Он представил проект на смене «МедиаВолна» молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга». И, став победителем, получил грант 300 тысяч руб. за первое место. На эти средства вместе с командой специалистов Егору удалось провести ряд исследований, подтверждающих эффективность разработки, и подготовить программное обеспечение к работе в лаборатории.



В результате программный продукт «Протеус» прошел государственную регистрацию и уже больше года успешно используется в клинико-диагностической лаборатории СамГМУ. В проекте также непосредственно принимают участие профильные врачи и программист. Опыт работы и квалификация всей команды и сегодня помогает развивать проект.



Узкоспециализированный проект Егор представил как информационный продукт на смене «МедиаВолна». Новаторский подход и степень проработки материала вызвали интерес и положительный отклик комиссии и главного жюри конкурса проектов на форуме.



В 2017 году молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» вновь соберет не менее 2000 талантливых и активных ребят из регионов Приволжья и других федеральных округов России. Они представят на суд жюри новые проекты. Грантовый фонд в этом году составит более 11 млн рублей.



Юбилейный, пятый молодежный форум пройдет с 14 по 24 июня в Самарской области на Мастрюковских озерах. Он организуется под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи.



Егор Круглов, АСПИРАНТ КАФЕДРЫ МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ, ГЕНЕТИКИ И ЭКОЛОГИИ САМГМУ:



• Это компьютерная программа для сбора и хранения данных микробиологических анализов пациентов, которая позволяет оперативно предоставлять результаты микробиологических исследований, результаты чувствительности и устойчивости биоматериала пациентов к антибиотикам, а также ускоряет подготовку статистической отчетности. В целом программа способствует повышению эффективности лечения пациентов. Мы продолжаем развивать этот проект. Сейчас, например, планируем увеличить в программе статистический аппарат, улучшить аналитическую часть, чтобы начать делать прогнозы.



Артем Лямин, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ, ВРАЧ-БАКТЕРИОЛОГ:



• Проект Егора позволил объединить специальности «микробиология», «эпидемиология» и «клиническая фармакология», чтобы упростить работу и ускорить получение необходимой информации клиницистам в этих направлениях. Это стало доступно в режиме реального времени. В первую очередь это касается сопротивляемости к антибиотикам - проблема XXI века. Чем быстрее наши клиницисты будут получать информацию от нас, тем эффективнее будет борьба с этой проблемой на примере нашего стационара.