Разработкой проекта реконструкции второго участка Заводского шоссе займется ООО ПСК «Волга»
Компания оценила свои услуги в 10,6 млн рублей.
В течение семи месяцев с момента заключения контракта подрядчику предстоит разработать проектную документацию реконструкции магистрали от Авроры до 22 Партсъезда, учитывая разработанный план реконструкции первой очереди шоссе.
Как ранее сообщал sgpress.ru, исходными данными для проекта реконструкции станут проект планировки и межевания территории, инженерно-геодезические, геологические и гидрометеорологические изыскания. При разработке проекта нужно будет учитывать тротуары, наружное освещение проезжей части, посадочные площадки, отстойно-разворотную площадку для пассажирского транспорта, парковки и благоустройство прилегающей территории в границах застройки. Само шоссе будет четырехполосным, общей протяженностью чуть более трех километров.
В течение семи месяцев с момента заключения контракта подрядчику предстоит разработать проектную документацию реконструкции магистрали от Авроры до 22 Партсъезда, учитывая разработанный план реконструкции первой очереди шоссе.
Как ранее сообщал sgpress.ru, исходными данными для проекта реконструкции станут проект планировки и межевания территории, инженерно-геодезические, геологические и гидрометеорологические изыскания. При разработке проекта нужно будет учитывать тротуары, наружное освещение проезжей части, посадочные площадки, отстойно-разворотную площадку для пассажирского транспорта, парковки и благоустройство прилегающей территории в границах застройки. Само шоссе будет четырехполосным, общей протяженностью чуть более трех километров.
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