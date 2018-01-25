Растет спрос на официантов, горничных, поваров и водителей
В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ меняется список востребованных специалистов.
Спрос, конечно, временный. Но изучить его довольно любопытно. Самаре сегодня нужны водители, повара, официанты, горничные, продавцы и администраторы со знанием английского языка.
- Перед нами стоит задача - заполнить вакансии в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Сейчас в перечне предприятий, нуждающихся в сотрудниках, значатся 15 организаций. Помимо крупных муниципальных предприятий это отели, кафе, рестораны, магазины, - рассказывает начальник отдела содействия работодателям городского Центра занятости населения Светлана Сафина.
Вакансий действительно немало. Причем требуются как высококвалифицированные специалисты, так и люди без подготовки. Муниципальному предприятию «Пассажиравтотранс» нужны водители категории «Д» для работы на регулярных городских маршрутах. Условия такие: средняя зарплата 28 тысяч рублей, полный соцпакет, доставка на работу и с работы вахтовым автобусом, иногородним предоставляется общежитие. Соискателей, имеющих водительские права категорий «В» и «С», могут направить на курсы переподготовки на «Д» за счет предприятия. Также «Пассажиравтотрансу» на постоянную работу требуются кондукторы (средняя зарплата 18 тысяч), слесари-ремонтники (15 тысяч), электромонтеры (15 тысяч).
В списке предприятий, нуждающихся в сотрудниках, Самарская станция скорой медицинской помощи (нужны водители, врачи, медицинские сестры), Трамвайно-троллейбусное управление (кондукторы, слесари, электромонтеры, машинисты, диспетчеры, водители), метрополитен (слесари, машинисты, инспекторы).
Соискатели, не имеющие специального образования, могут претендовать на место официанта, кухонного работника, уборщика помещений. Такие вакансии есть в большинстве кафе, баров и ресторанов, которые находятся на туристических маршрутах и будут обслуживать гостей города во время турнира.
Требуются сотрудники и в крупные отели. «Ренессанс-Самара» приглашает пекарей, поваров, горничных, мойщиков посуды, операторов прачечных, официантов, уборщиков помещений.На должность администратора на ресепшн готовы принять человека работоспособного, ответственного, обучаемого и стрессоустойчивого. Наличие высшего образования как обязательного условия для соискателя не указано, но знание английского языка необходимо. Зарплата такого сотрудника - от 19 тысяч рублей. Единственное требование, предъявляемое к соискателям на должность горничной, помимо ответственности и работоспособности, - наличие медкнижки. Зарплата - от 18 тысяч.
Спрос, конечно, временный. Но изучить его довольно любопытно. Самаре сегодня нужны водители, повара, официанты, горничные, продавцы и администраторы со знанием английского языка.
- Перед нами стоит задача - заполнить вакансии в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Сейчас в перечне предприятий, нуждающихся в сотрудниках, значатся 15 организаций. Помимо крупных муниципальных предприятий это отели, кафе, рестораны, магазины, - рассказывает начальник отдела содействия работодателям городского Центра занятости населения Светлана Сафина.
Вакансий действительно немало. Причем требуются как высококвалифицированные специалисты, так и люди без подготовки. Муниципальному предприятию «Пассажиравтотранс» нужны водители категории «Д» для работы на регулярных городских маршрутах. Условия такие: средняя зарплата 28 тысяч рублей, полный соцпакет, доставка на работу и с работы вахтовым автобусом, иногородним предоставляется общежитие. Соискателей, имеющих водительские права категорий «В» и «С», могут направить на курсы переподготовки на «Д» за счет предприятия. Также «Пассажиравтотрансу» на постоянную работу требуются кондукторы (средняя зарплата 18 тысяч), слесари-ремонтники (15 тысяч), электромонтеры (15 тысяч).
В списке предприятий, нуждающихся в сотрудниках, Самарская станция скорой медицинской помощи (нужны водители, врачи, медицинские сестры), Трамвайно-троллейбусное управление (кондукторы, слесари, электромонтеры, машинисты, диспетчеры, водители), метрополитен (слесари, машинисты, инспекторы).
Соискатели, не имеющие специального образования, могут претендовать на место официанта, кухонного работника, уборщика помещений. Такие вакансии есть в большинстве кафе, баров и ресторанов, которые находятся на туристических маршрутах и будут обслуживать гостей города во время турнира.
Требуются сотрудники и в крупные отели. «Ренессанс-Самара» приглашает пекарей, поваров, горничных, мойщиков посуды, операторов прачечных, официантов, уборщиков помещений.На должность администратора на ресепшн готовы принять человека работоспособного, ответственного, обучаемого и стрессоустойчивого. Наличие высшего образования как обязательного условия для соискателя не указано, но знание английского языка необходимо. Зарплата такого сотрудника - от 19 тысяч рублей. Единственное требование, предъявляемое к соискателям на должность горничной, помимо ответственности и работоспособности, - наличие медкнижки. Зарплата - от 18 тысяч.
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