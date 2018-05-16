Расписание движения автобусов №№1 и 50 скорректируют вместе с жителями
Глава Самары Елена Лапушкина провела очередной личный прием граждан.
Жители города затронули вопрос транспортного обеспечения Красноглинского района. Они посетовали на то, что после отмены маршрутов №№51, 68 и сокращения маршрута №45, осталось всего два маршрута до Красной Глинки - №№1 и 50. Количество автобусов на этих направлениях не увеличилось, поэтому работники заводов, которые находятся в Красноглинском районе, не успевают добраться на работу вовремя.
Кроме того, вызвала вопросы и работа маршрутов №№78 и 79, которые курсируют до поселков Береза и Прибрежный.
Автобусные маршруты №№1, 50, 78, 79 обслуживает ООО «СамараАвтоГаз». Директор компании Дмитрий Камынин пояснил, что компания начала работать по этим направлениям не так давно, компания пока продолжает укомплектование кадрами. Перевозчик сейчас обеспечивает максимально возможный выход подвижного состава на маршруты.
Елена Лапушкина поручила руководству «СамараАвтоГаз» решить проблему путем корректировки расписания автобусов №№1 и 50 с учетом мнения жителей. Кроме того, компания будет принимать дополнительные меры для увеличения штата сотрудников.
Жители города затронули вопрос транспортного обеспечения Красноглинского района. Они посетовали на то, что после отмены маршрутов №№51, 68 и сокращения маршрута №45, осталось всего два маршрута до Красной Глинки - №№1 и 50. Количество автобусов на этих направлениях не увеличилось, поэтому работники заводов, которые находятся в Красноглинском районе, не успевают добраться на работу вовремя.
Кроме того, вызвала вопросы и работа маршрутов №№78 и 79, которые курсируют до поселков Береза и Прибрежный.
Автобусные маршруты №№1, 50, 78, 79 обслуживает ООО «СамараАвтоГаз». Директор компании Дмитрий Камынин пояснил, что компания начала работать по этим направлениям не так давно, компания пока продолжает укомплектование кадрами. Перевозчик сейчас обеспечивает максимально возможный выход подвижного состава на маршруты.
Елена Лапушкина поручила руководству «СамараАвтоГаз» решить проблему путем корректировки расписания автобусов №№1 и 50 с учетом мнения жителей. Кроме того, компания будет принимать дополнительные меры для увеличения штата сотрудников.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
16 мая 2018
38
16 мая 2018
154
16 мая 2018
300
16 мая 2018
153
16 мая 2018
193
16 мая 2018 , 21:03
31
В среду, 16 мая, самарские баскетболисты встретились с владивостокским...
16 мая 2018 , 21:00
38
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
16 мая 2018 , 17:50
154
С 28 апреля по 13 мая услугами аэропорта воспользовались 131,3 тысячи пассажиров. Это на 19,8%...
16 мая 2018 , 16:05
300
Торговый центр не прошел проверку на противопожарную безопасность.
16 мая 2018 , 15:51
153
Работы должны завершить до 30 сентября.
16 мая 2018 , 15:31
193
В этом году фестиваль пройдет в Струковском саду.
16 мая 2018 , 14:42
248
Причина - проведение в Самаре всероссийского полумарафона «ЗаБег».
16 мая 2018 , 14:35
161
Глава Самары Елена Лапушкина провела очередной личный прием граждан.
16 мая 2018 , 14:05
205
Дорога ведет к первой городской детской больнице и спецпарковке ЧМ-2018.
16 мая 2018 , 13:34
186
Трагедия произошла в Самаре во вторник, 15 мая.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
19 апреля 2018
5851
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
2 мая 2018
4159
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
17 апреля 2018
3937
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
8 мая 2018
3281
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
6 мая 2018
2949
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
2 мая 2018
4159
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
1994
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2097
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1533
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1491
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...