Расписание движения автобусов №№1 и 50 скорректируют вместе с жителями

Глава Самары Елена Лапушкина провела очередной личный прием граждан.



Жители города затронули вопрос транспортного обеспечения Красноглинского района. Они посетовали на то, что после отмены маршрутов №№51, 68 и сокращения маршрута №45, осталось всего два маршрута до Красной Глинки - №№1 и 50. Количество автобусов на этих направлениях не увеличилось, поэтому работники заводов, которые находятся в Красноглинском районе, не успевают добраться на работу вовремя.



Кроме того, вызвала вопросы и работа маршрутов №№78 и 79, которые курсируют до поселков Береза и Прибрежный.



Автобусные маршруты №№1, 50, 78, 79 обслуживает ООО «СамараАвтоГаз». Директор компании Дмитрий Камынин пояснил, что компания начала работать по этим направлениям не так давно, компания пока продолжает укомплектование кадрами. Перевозчик сейчас обеспечивает максимально возможный выход подвижного состава на маршруты.



Елена Лапушкина поручила руководству «СамараАвтоГаз» решить проблему путем корректировки расписания автобусов №№1 и 50 с учетом мнения жителей. Кроме того, компания будет принимать дополнительные меры для увеличения штата сотрудников.