Ранее судимая самарчанка угнала Ниссан

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В ходе розыска полицейскими было установлено, что к хищению иномарки причастна ранее судимая за незаконный оборот наркотиков 39-летняя самарчанка. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, в настоящее время подозреваемая задержана. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все подробности случившегося, ведется розыск авто.