25 января 2017 года,
11:11
$ 59.22    63.62   Нефть 55.35 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

"Ракурс" приглашает на бесплатные кинопоказы в феврале

Во втором месяце года киноклуб «Ракурс» продолжит авторские программы Михаила Куперберга и Олега Горяинова по истории кино.

«Многоликий мир кино»
В Самарской областной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) по субботам в 16:00 вновь после январского перерыва будет проходить авторская программа киноведа, директора «Ракурса» Михаила Куперберга «Многоликий мир кино».

4 февраля состоится лекция, показ и обсуждение фильма «Набережная туманов» Марселя Карне (Франция, 1938, 0+). Картина, появление которой ознаменовало рождение нового направления в киноискусстве - «поэтического реализма». Фильм, сделавший Жана Габена звездой мирового масштаба, удостоенный Золотого Венецианского Льва и самых лестных отзывов критиков, зрителей и прессы.

11 февраля Михаил Куперберг расскажет зрителям о фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз» (Польша, 1958, 18+). Пожалуй, самая известная картина в истории польского кино и сегодня поражает своей актуальностью и злободневностью.

18 февраля встреча будет посвящена произведению одного гения - Джованни Бокаччо, экранизированному другим - Пьером Паоло Пазолини. Зрители увидят «Декамерон» (Италия, Франция, Германия, 1970, 18+). Вслед за экранизациями «Царя Эдипа» и «Медеи» выдающийся итальянский поэт, писатель, культуролог и кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини обратился к знаменитым сочинениям средневековья и предренессансной эпохи. Фильм «Декамерон» открывает его так называемую «трилогию жизни» (вторая часть - экранная версия «Кентерберийских рассказов» Джефри Чосера, а третья - «Цветок тысячи и одной ночи» - вариация на темы арабских сказок).

25 февраля программу месяца завершит «Экстаз Вилко Джонсона» Джульена Темпла (Великобритания, 2015, 16+). Это история о легендарном музыканте, которому поставили диагноз рак поджелудочной железы и пообещали несколько месяцев жизни. Главному герою предстоит пережить весь ужас надвигающейся неминуемой смерти, но он переворачивает наши представления об этом.

Вход на все мероприятия свободный.

«Параллельные истории кино»
В новом корпусе Самарского литературного музея (ул. Куйбышева, 113) журнал Cineticle и киноклуб «Ракурс» представляют авторскую программу Олега Горяинова «Параллельные истории кино».

1 февраля в 19:00 желающие смогут посмотреть и обсудить фильм «Музейные часы» режиссера Джема Коэна (Австрия, США, 2012, 18+). Музей истории искусств Вены выступает в картине не как архаичное хранилище исторических артефактов, но как некий таинственный перекресток, где герои исследуют собственную жизнь, город и то, как искусство отражает мир.

15 февраля в 19:00 Олег Горяинов представит собравшимся картину «История поля» режиссера Рене Фере (Франция, 1975, 18+). Герой фильма, молодой человек Поль Даррас, совершает неудачную попытку самоубийства, поэтому его родные и близкие определяют его в психиатрическую больницу. Так начинается история Поля - подробное знакомство с новым дисциплинарным укладом, попытка сопротивляться ему, капитуляция.
 
Дата: 25 января 2017 , 08:30
101
Автор текста: Маргарита Петрова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
На выезде из Сызрани КамАЗ потерял груз, в него въехал Хендэ
25 января 2017
84
На выезде из Сызрани КамАЗ потерял груз, в него въехал Хендэ
Сегодня присяжные могут огласить вердикт по делу Гошта
25 января 2017
165
Сегодня присяжные могут огласить вердикт по делу Гошта
В отношении матери-алиментщицы возбудили уголовное дело
25 января 2017
68
В отношении матери-алиментщицы возбудили уголовное дело
no photo
25 января 2017
156
Экономист Елена Железнова расскажет о том, как стала поэтом
no photo
25 января 2017
101
"Ракурс" приглашает на бесплатные кинопоказы в феврале
В самарской галерее предлагают сравнить живописные работы мужа и жены
25 января 2017
89
В самарской галерее предлагают сравнить живописные работы мужа и жены
В Самаре обсудили вопросы повышения транспортной доступности за счет железнодорожных перевозок
25 января 2017
133
В Самаре обсудили вопросы повышения транспортной доступности за счет железнодорожных перевозок
no photo
24 января 2017
203
В Тольятти мужчина торговал контрафактными автозапчастями
В Самаре 17 человек тушили квартиру на Ново-Садовой
24 января 2017
216
В Самаре 17 человек тушили квартиру на Ново-Садовой
Лента новостей
25 января 2017 , 10:30
84
На выезде из Сызрани КамАЗ потерял груз, в него въехал Хендэ
Необычное ДТП произошло вчера около 12:00.
25 января 2017 , 10:25
165
Сегодня присяжные могут огласить вердикт по делу Гошта
Накануне они получили вопросный лист и весь день провели в совещательной комнате.
25 января 2017 , 09:22
68
В отношении матери-алиментщицы возбудили уголовное дело
Жительницу Челно-Вершинского района Самарской области в 2013 году обязали выплачивать алименты...
25 января 2017 , 08:33
156
Экономист Елена Железнова расскажет о том, как стала поэтом
Центральная детская библиотека приглашает на встречу «Сила слова, или Путь физика и...
25 января 2017 , 08:30
101
"Ракурс" приглашает на бесплатные кинопоказы в феврале
  Во втором месяце года киноклуб «Ракурс» продолжит авторские программы Михаила...
25 января 2017 , 08:23
89
В самарской галерее предлагают сравнить живописные работы мужа и жены
   25 января в галерее «Вавилон» (ул.Ульяновская, 18) откроется выставка...
25 января 2017 , 08:03
133
В Самаре обсудили вопросы повышения транспортной доступности за счет железнодорожных перевозок
   Глава Самары Олег Фурсов встретился с новым руководителем Куйбышевской железной...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
4567
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
3491
1
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
23 января 2017
3303
2
В Самаре возбуждено дело по факту смерти девушки в роддоме
  Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
12 января 2017
2823
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
  Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
1008
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
752
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
867
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
«Сладкая жизнь» Дмитрия Кушнира. Как самарцы подкармливали артистов Большого театра. Часть 2
26 декабря 2016
284
«Сладкая жизнь» Дмитрия Кушнира. Как самарцы подкармливали артистов Большого театра. Часть 2
Дмитрий Кушнир в годы Великой Отечественной возглавлял Тимашевский сахарный комбинат
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.