"Ракурс" приглашает на бесплатные кинопоказы в феврале

«Многоликий мир кино»В Самарской областной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) по субботам в 16:00 вновь после январского перерыва будет проходить авторская программа киноведа, директора «Ракурса» Михаила Куперберга «Многоликий мир кино».состоится лекция, показ и обсуждение фильма «Набережная туманов» Марселя Карне (Франция, 1938, 0+). Картина, появление которой ознаменовало рождение нового направления в киноискусстве - «поэтического реализма». Фильм, сделавший Жана Габена звездой мирового масштаба, удостоенный Золотого Венецианского Льва и самых лестных отзывов критиков, зрителей и прессы.Михаил Куперберг расскажет зрителям о фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз» (Польша, 1958, 18+). Пожалуй, самая известная картина в истории польского кино и сегодня поражает своей актуальностью и злободневностью.встреча будет посвящена произведению одного гения - Джованни Бокаччо, экранизированному другим - Пьером Паоло Пазолини. Зрители увидят «Декамерон» (Италия, Франция, Германия, 1970, 18+). Вслед за экранизациями «Царя Эдипа» и «Медеи» выдающийся итальянский поэт, писатель, культуролог и кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини обратился к знаменитым сочинениям средневековья и предренессансной эпохи. Фильм «Декамерон» открывает его так называемую «трилогию жизни» (вторая часть - экранная версия «Кентерберийских рассказов» Джефри Чосера, а третья - «Цветок тысячи и одной ночи» - вариация на темы арабских сказок).программу месяца завершит «Экстаз Вилко Джонсона» Джульена Темпла (Великобритания, 2015, 16+). Это история о легендарном музыканте, которому поставили диагноз рак поджелудочной железы и пообещали несколько месяцев жизни. Главному герою предстоит пережить весь ужас надвигающейся неминуемой смерти, но он переворачивает наши представления об этом.Вход на все мероприятия свободный.«Параллельные истории кино»В новом корпусе Самарского литературного музея (ул. Куйбышева, 113) журнал Cineticle и киноклуб «Ракурс» представляют авторскую программу Олега Горяинова «Параллельные истории кино».в 19:00 желающие смогут посмотреть и обсудить фильм «Музейные часы» режиссера Джема Коэна (Австрия, США, 2012, 18+). Музей истории искусств Вены выступает в картине не как архаичное хранилище исторических артефактов, но как некий таинственный перекресток, где герои исследуют собственную жизнь, город и то, как искусство отражает мир.в 19:00 Олег Горяинов представит собравшимся картину «История поля» режиссера Рене Фере (Франция, 1975, 18+). Герой фильма, молодой человек Поль Даррас, совершает неудачную попытку самоубийства, поэтому его родные и близкие определяют его в психиатрическую больницу. Так начинается история Поля - подробное знакомство с новым дисциплинарным укладом, попытка сопротивляться ему, капитуляция.