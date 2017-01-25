"Ракурс" приглашает на бесплатные кинопоказы в феврале
Во втором месяце года киноклуб «Ракурс» продолжит авторские программы Михаила Куперберга и Олега Горяинова по истории кино.
«Многоликий мир кино»
В Самарской областной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) по субботам в 16:00 вновь после январского перерыва будет проходить авторская программа киноведа, директора «Ракурса» Михаила Куперберга «Многоликий мир кино».
4 февраля состоится лекция, показ и обсуждение фильма «Набережная туманов» Марселя Карне (Франция, 1938, 0+). Картина, появление которой ознаменовало рождение нового направления в киноискусстве - «поэтического реализма». Фильм, сделавший Жана Габена звездой мирового масштаба, удостоенный Золотого Венецианского Льва и самых лестных отзывов критиков, зрителей и прессы.
11 февраля Михаил Куперберг расскажет зрителям о фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз» (Польша, 1958, 18+). Пожалуй, самая известная картина в истории польского кино и сегодня поражает своей актуальностью и злободневностью.
18 февраля встреча будет посвящена произведению одного гения - Джованни Бокаччо, экранизированному другим - Пьером Паоло Пазолини. Зрители увидят «Декамерон» (Италия, Франция, Германия, 1970, 18+). Вслед за экранизациями «Царя Эдипа» и «Медеи» выдающийся итальянский поэт, писатель, культуролог и кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини обратился к знаменитым сочинениям средневековья и предренессансной эпохи. Фильм «Декамерон» открывает его так называемую «трилогию жизни» (вторая часть - экранная версия «Кентерберийских рассказов» Джефри Чосера, а третья - «Цветок тысячи и одной ночи» - вариация на темы арабских сказок).
25 февраля программу месяца завершит «Экстаз Вилко Джонсона» Джульена Темпла (Великобритания, 2015, 16+). Это история о легендарном музыканте, которому поставили диагноз рак поджелудочной железы и пообещали несколько месяцев жизни. Главному герою предстоит пережить весь ужас надвигающейся неминуемой смерти, но он переворачивает наши представления об этом.
Вход на все мероприятия свободный.
«Параллельные истории кино»
В новом корпусе Самарского литературного музея (ул. Куйбышева, 113) журнал Cineticle и киноклуб «Ракурс» представляют авторскую программу Олега Горяинова «Параллельные истории кино».
1 февраля в 19:00 желающие смогут посмотреть и обсудить фильм «Музейные часы» режиссера Джема Коэна (Австрия, США, 2012, 18+). Музей истории искусств Вены выступает в картине не как архаичное хранилище исторических артефактов, но как некий таинственный перекресток, где герои исследуют собственную жизнь, город и то, как искусство отражает мир.
15 февраля в 19:00 Олег Горяинов представит собравшимся картину «История поля» режиссера Рене Фере (Франция, 1975, 18+). Герой фильма, молодой человек Поль Даррас, совершает неудачную попытку самоубийства, поэтому его родные и близкие определяют его в психиатрическую больницу. Так начинается история Поля - подробное знакомство с новым дисциплинарным укладом, попытка сопротивляться ему, капитуляция.
«Многоликий мир кино»
В Самарской областной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) по субботам в 16:00 вновь после январского перерыва будет проходить авторская программа киноведа, директора «Ракурса» Михаила Куперберга «Многоликий мир кино».
4 февраля состоится лекция, показ и обсуждение фильма «Набережная туманов» Марселя Карне (Франция, 1938, 0+). Картина, появление которой ознаменовало рождение нового направления в киноискусстве - «поэтического реализма». Фильм, сделавший Жана Габена звездой мирового масштаба, удостоенный Золотого Венецианского Льва и самых лестных отзывов критиков, зрителей и прессы.
11 февраля Михаил Куперберг расскажет зрителям о фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз» (Польша, 1958, 18+). Пожалуй, самая известная картина в истории польского кино и сегодня поражает своей актуальностью и злободневностью.
18 февраля встреча будет посвящена произведению одного гения - Джованни Бокаччо, экранизированному другим - Пьером Паоло Пазолини. Зрители увидят «Декамерон» (Италия, Франция, Германия, 1970, 18+). Вслед за экранизациями «Царя Эдипа» и «Медеи» выдающийся итальянский поэт, писатель, культуролог и кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини обратился к знаменитым сочинениям средневековья и предренессансной эпохи. Фильм «Декамерон» открывает его так называемую «трилогию жизни» (вторая часть - экранная версия «Кентерберийских рассказов» Джефри Чосера, а третья - «Цветок тысячи и одной ночи» - вариация на темы арабских сказок).
25 февраля программу месяца завершит «Экстаз Вилко Джонсона» Джульена Темпла (Великобритания, 2015, 16+). Это история о легендарном музыканте, которому поставили диагноз рак поджелудочной железы и пообещали несколько месяцев жизни. Главному герою предстоит пережить весь ужас надвигающейся неминуемой смерти, но он переворачивает наши представления об этом.
Вход на все мероприятия свободный.
«Параллельные истории кино»
В новом корпусе Самарского литературного музея (ул. Куйбышева, 113) журнал Cineticle и киноклуб «Ракурс» представляют авторскую программу Олега Горяинова «Параллельные истории кино».
1 февраля в 19:00 желающие смогут посмотреть и обсудить фильм «Музейные часы» режиссера Джема Коэна (Австрия, США, 2012, 18+). Музей истории искусств Вены выступает в картине не как архаичное хранилище исторических артефактов, но как некий таинственный перекресток, где герои исследуют собственную жизнь, город и то, как искусство отражает мир.
15 февраля в 19:00 Олег Горяинов представит собравшимся картину «История поля» режиссера Рене Фере (Франция, 1975, 18+). Герой фильма, молодой человек Поль Даррас, совершает неудачную попытку самоубийства, поэтому его родные и близкие определяют его в психиатрическую больницу. Так начинается история Поля - подробное знакомство с новым дисциплинарным укладом, попытка сопротивляться ему, капитуляция.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
25 января 2017
84
25 января 2017
165
25 января 2017
68
25 января 2017
156
25 января 2017
101
24 января 2017
203
24 января 2017
216
25 января 2017 , 10:30
84
Необычное ДТП произошло вчера около 12:00.
25 января 2017 , 10:25
165
Накануне они получили вопросный лист и весь день провели в совещательной комнате.
25 января 2017 , 09:22
68
Жительницу Челно-Вершинского района Самарской области в 2013 году обязали выплачивать алименты...
25 января 2017 , 08:33
156
Центральная детская библиотека приглашает на встречу «Сила слова, или Путь физика и...
25 января 2017 , 08:30
101
Во втором месяце года киноклуб «Ракурс» продолжит авторские программы Михаила...
25 января 2017 , 08:23
89
25 января в галерее «Вавилон» (ул.Ульяновская, 18) откроется выставка...
25 января 2017 , 08:03
133
Глава Самары Олег Фурсов встретился с новым руководителем Куйбышевской железной...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30
31
1
2
3
4
5
19 января 2017
4567
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
18 января 2017
3491
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
23 января 2017
3303
2
Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
12 января 2017
2823
Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
17 января 2017
1008
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
752
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
867
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
26 декабря 2016
284
Дмитрий Кушнир в годы Великой Отечественной возглавлял Тимашевский сахарный комбинат