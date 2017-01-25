«Ракурс» приглашает на бесплатные кинопоказы в феврале
Во втором месяце года киноклуб «Ракурс» продолжит авторские программы Михаила Куперберга и Олега Горяинова по истории кино.
«Многоликий мир кино»
В Самарской областной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) по субботам в 16:00 вновь после январского перерыва будет проходить авторская программа киноведа, директора «Ракурса» Михаила Куперберга «Многоликий мир кино».
4 февраля состоятся лекция, показ и обсуждение фильма «Набережная туманов» Марселя Карне (Франция, 1938, 0+). Картина, появление которой ознаменовало рождение нового направления в киноискусстве - «поэтического реализма». Фильм, сделавший Жана Габена звездой мирового масштаба, удостоенный Золотого Венецианского Льва и самых лестных отзывов критиков, зрителей и прессы.
11 февраля Михаил Куперберг расскажет зрителям о фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз» (Польша, 1958, 18+). Пожалуй, самая известная картина в истории польского кино и сегодня поражает своей актуальностью и злободневностью.
18 февраля встреча будет посвящена произведению одного гения - Джованни Бокаччо, экранизированному другим - Пьером Паоло Пазолини. Зрители увидят «Декамерон» (Италия, Франция, Германия, 1970, 18+). Вслед за экранизациями «Царя Эдипа» и «Медеи» выдающийся итальянский поэт, писатель, культуролог и кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини обратился к знаменитым сочинениям средневековья и предренессансной эпохи. Фильм «Декамерон» открывает его так называемую «трилогию жизни» (вторая часть - экранная версия «Кентерберийских рассказов» Джефри Чосера, а третья - «Цветок тысячи и одной ночи» - вариация на темы арабских сказок).
25 февраля программу месяца завершит «Экстаз Вилко Джонсона» Джульена Темпла (Великобритания, 2015, 16+). Это история о легендарном музыканте, которому поставили диагноз рак поджелудочной железы и пообещали несколько месяцев жизни. Главному герою предстоит пережить весь ужас надвигающейся неминуемой смерти, но он переворачивает наши представления об этом.
Вход на все мероприятия свободный.
«Параллельные истории кино»
В новом корпусе Самарского литературного музея (ул. Куйбышева, 113) журнал Cineticle и киноклуб «Ракурс» представляют авторскую программу Олега Горяинова «Параллельные истории кино».
1 февраля в 19:00 желающие смогут посмотреть и обсудить фильм «Музейные часы» режиссера Джема Коэна (Австрия, США, 2012, 18+). Музей истории искусств Вены выступает в картине не как архаичное хранилище исторических артефактов, но как некий таинственный перекресток, где герои исследуют собственную жизнь, город и то, как искусство отражает мир.
15 февраля в 19:00 Олег Горяинов представит собравшимся картину «История поля» режиссера Рене Фере (Франция, 1975, 18+). Герой фильма, молодой человек Поль Даррас, совершает неудачную попытку самоубийства, поэтому его родные и близкие определяют его в психиатрическую больницу. Так начинается история Поля - подробное знакомство с новым дисциплинарным укладом, попытка сопротивляться ему, капитуляция.
«Многоликий мир кино»
В Самарской областной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) по субботам в 16:00 вновь после январского перерыва будет проходить авторская программа киноведа, директора «Ракурса» Михаила Куперберга «Многоликий мир кино».
4 февраля состоятся лекция, показ и обсуждение фильма «Набережная туманов» Марселя Карне (Франция, 1938, 0+). Картина, появление которой ознаменовало рождение нового направления в киноискусстве - «поэтического реализма». Фильм, сделавший Жана Габена звездой мирового масштаба, удостоенный Золотого Венецианского Льва и самых лестных отзывов критиков, зрителей и прессы.
11 февраля Михаил Куперберг расскажет зрителям о фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз» (Польша, 1958, 18+). Пожалуй, самая известная картина в истории польского кино и сегодня поражает своей актуальностью и злободневностью.
18 февраля встреча будет посвящена произведению одного гения - Джованни Бокаччо, экранизированному другим - Пьером Паоло Пазолини. Зрители увидят «Декамерон» (Италия, Франция, Германия, 1970, 18+). Вслед за экранизациями «Царя Эдипа» и «Медеи» выдающийся итальянский поэт, писатель, культуролог и кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини обратился к знаменитым сочинениям средневековья и предренессансной эпохи. Фильм «Декамерон» открывает его так называемую «трилогию жизни» (вторая часть - экранная версия «Кентерберийских рассказов» Джефри Чосера, а третья - «Цветок тысячи и одной ночи» - вариация на темы арабских сказок).
25 февраля программу месяца завершит «Экстаз Вилко Джонсона» Джульена Темпла (Великобритания, 2015, 16+). Это история о легендарном музыканте, которому поставили диагноз рак поджелудочной железы и пообещали несколько месяцев жизни. Главному герою предстоит пережить весь ужас надвигающейся неминуемой смерти, но он переворачивает наши представления об этом.
Вход на все мероприятия свободный.
«Параллельные истории кино»
В новом корпусе Самарского литературного музея (ул. Куйбышева, 113) журнал Cineticle и киноклуб «Ракурс» представляют авторскую программу Олега Горяинова «Параллельные истории кино».
1 февраля в 19:00 желающие смогут посмотреть и обсудить фильм «Музейные часы» режиссера Джема Коэна (Австрия, США, 2012, 18+). Музей истории искусств Вены выступает в картине не как архаичное хранилище исторических артефактов, но как некий таинственный перекресток, где герои исследуют собственную жизнь, город и то, как искусство отражает мир.
15 февраля в 19:00 Олег Горяинов представит собравшимся картину «История поля» режиссера Рене Фере (Франция, 1975, 18+). Герой фильма, молодой человек Поль Даррас, совершает неудачную попытку самоубийства, поэтому его родные и близкие определяют его в психиатрическую больницу. Так начинается история Поля - подробное знакомство с новым дисциплинарным укладом, попытка сопротивляться ему, капитуляция.
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