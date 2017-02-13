Районы разрабатывают правила вывоза бесхозных гаражей

Проблема незаконно установленных гаражей актуальна для множества дворов по всей Самаре.



Решать ее необходимо не отдельными рейдами, единичными случаями демонтажа, а системно - такую задачу мэрия ставит районным администрациям. А новые полномочия, рычаги, которые позволят исправлять ситуацию, получают в ходе реформы системы местного самоуправления.



Например, постановлением администрации Ленинского района от 2 ноября 2016 года утвержден порядок демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории района. Информацию о таких конструкциях вносят в специальный реестр. Сейчас в нем числится 136 единиц.



- Металлический гараж - это не капитальное строение, и регистрационные органы не имеют права оформить право собственности на него, - говорит глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов. - Правда, владельцы могут принести постановление об отводе земельного участка. По каждому такому случаю необходимо разобраться индивидуально: когда и кем были выданы правоустанавливающие документы, действуют ли они до сих пор.



Кстати, по словам Титова, после последней выверки и размещения реестра в СМИ два собственника представили документы. Правда, срок действия разрешений уже истек, и владельцы обязаны демонтировать свои гаражи самостоятельно.



Многие жители отмечают, что часть гаражей давно не используется. По ржавым крышам бегают дети, рядом собираются асоциальные личности. Такая ситуация, по мнению Дмитрия Титова, неприемлема и требует решительных мер.



«СГ» поинтересовалась, что станет с гаражом и находящимся внутри него имуществом, если владелец так и не объявится.



- Если гараж стоит незаконно, да еще и на коммуникациях, - это грубое нарушение правил, - поясняет Титов. - В таких случаях будем через суд доказывать, что гараж является бесхозным, после чего он будет внесен в реестр муниципального имущества. А затем уже муниципалитет будет принимать решение о демонтаже.



Еще важный момент: при вывозе гаража необходимым условием является дальнейшее ответственное хранение. Не исключено, что кто-то из собственников, пусть и с опозданием, все же проявит интерес к своему имуществу, а кто-то, например, вернется из длительного отъезда и заявит права на объект. Поэтому при вывозе каждого гаража информация об этом факте размещается в СМИ. Каждый, кто захочет вернуть свое имущество, должен будет прийти в администрацию и предъявить на него права. Правда, он должен будет возместить затраты на вывоз, ответственное хранение, за неполученную выгоду от использования земельного участка.



Понятно, что правила надо выполнять. Но необходимо принимать во внимание и интересы автовладельцев. Есть ли альтернативы у тех, кто лишится металлических гаражей?



- В рамках реформы системы местного самоуправления ко всем процессам формирования среды активно подключилась общественность. Советы домов, ТОСы, правления товариществ собственников жилья, общественные советы микрорайонов, районные депутаты находятся в тесном диалоге с населением по самым разным вопросам, - комментирует Титов. - Жильцы сами решают, каким они хотят видеть свой благоустроенный двор, а специалисты всегда подскажут, как поступить. Нужна парковка, значит, требуется обсудить, найти решение. В прошлом году по адресу: ул. Спортивная, 25 - по заявкам жителей и в рамках комплексного ремонта двора была обустроена парковка. Споры между автовладельцами и теми, кто не имеет транспортного средства, будут всегда. Но в любом случае жильцы должны суметь договориться и найти компромисс.



Отметим, что первые шаги должны были быть предприняты еще в прошлом году, однако подвел подрядчик, не подписавший контракт на ответственное хранение, и вывозить гаражи было попросту некуда. В этом году, по словам Титова, работа в Ленинском районе будет налажена четко.