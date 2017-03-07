Районам Самары поручено привести в порядок контейнерные площадки в преддверии ЧМ-2018
В Самарском районе большинство домов не оборудовано мусоропроводами. Жители пользуются контейнерными площадками, часть из которых располагается во дворах, а часть вынесена за их пределы - к дорогам. Планируется, что в этом году контейнерные площадки перейдут на баланс районной администрации, и отвечать за их содержание будут именно местные власти.
По привычным адресам
Как рассказал начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Самарского района Николай Блинков, всего на территории находится 52 контейнерные площадки. В последние годы их дислокация ни разу не менялась. Хотя время от времени кто-то из жителей просит перенести площадку поближе к дому, другие, наоборот, выступают против, опасаясь запаха и прочих неприятностей. В стесненных условиях плотной застройки исторического центра не так много мест, где можно было бы расположить контейнеры, поэтому площадки «прописаны» по привычным адресам.
Обслуживает контейнерные площадки муниципальное предприятие «Жилсервис», вывозом занимается МП «Жиллидер». Как правило, организация освобождает баки в первой половине дня. Если случаются сбои и где-то отходы залеживаются, то перевозчика привлекают к административной ответственности - штрафуют. По словам Блинкова, «Жиллидер» реагирует на замечания и старается оперативно исправить допущенные ошибки.
Состояние контейнерных площадок в районе разное. С 2011 по 2015 год часть из них были отремонтированы за счет городского бюджета. Тем не менее многие площадки необходимо привести в порядок. А где-то требуются и работы капитального характера: залить основание, восстановить ограждение, обеспечить удобный подход для жителей, подъезд для спецтехники. Некоторые площадки и вовсе не оборудованы по всем правилам. Например, у сквера Высоцкого со стороны ул. Самарской контейнеры просто стоят на тротуаре.
На гостевых маршрутах
Сейчас идет оформление контейнерных площадок в собственность района, теперь районная администрация будет заниматься вопросами их ремонта и оборудования. По словам Блинкова, в местном бюджете в разделе «Благоустройство» заложены средства в том числе и на эти работы.
Сейчас в районе обсуждают, как должны выглядеть контейнерные площадки, из каких материалов лучше выполнить их ограждение. Эксперты сходятся во мнении, что все площадки должны быть оформлены в едином стиле.
В первую очередь в порядок будут приведены площадки, которые находятся на гостевых маршрутах, на видовых улицах, где ожидается наплыв туристов, прибывших на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 ™ в России.
По привычным адресам
Как рассказал начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Самарского района Николай Блинков, всего на территории находится 52 контейнерные площадки. В последние годы их дислокация ни разу не менялась. Хотя время от времени кто-то из жителей просит перенести площадку поближе к дому, другие, наоборот, выступают против, опасаясь запаха и прочих неприятностей. В стесненных условиях плотной застройки исторического центра не так много мест, где можно было бы расположить контейнеры, поэтому площадки «прописаны» по привычным адресам.
Обслуживает контейнерные площадки муниципальное предприятие «Жилсервис», вывозом занимается МП «Жиллидер». Как правило, организация освобождает баки в первой половине дня. Если случаются сбои и где-то отходы залеживаются, то перевозчика привлекают к административной ответственности - штрафуют. По словам Блинкова, «Жиллидер» реагирует на замечания и старается оперативно исправить допущенные ошибки.
Состояние контейнерных площадок в районе разное. С 2011 по 2015 год часть из них были отремонтированы за счет городского бюджета. Тем не менее многие площадки необходимо привести в порядок. А где-то требуются и работы капитального характера: залить основание, восстановить ограждение, обеспечить удобный подход для жителей, подъезд для спецтехники. Некоторые площадки и вовсе не оборудованы по всем правилам. Например, у сквера Высоцкого со стороны ул. Самарской контейнеры просто стоят на тротуаре.
На гостевых маршрутах
Сейчас идет оформление контейнерных площадок в собственность района, теперь районная администрация будет заниматься вопросами их ремонта и оборудования. По словам Блинкова, в местном бюджете в разделе «Благоустройство» заложены средства в том числе и на эти работы.
Сейчас в районе обсуждают, как должны выглядеть контейнерные площадки, из каких материалов лучше выполнить их ограждение. Эксперты сходятся во мнении, что все площадки должны быть оформлены в едином стиле.
В первую очередь в порядок будут приведены площадки, которые находятся на гостевых маршрутах, на видовых улицах, где ожидается наплыв туристов, прибывших на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 ™ в России.
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