Работы самарских художников появятся на остановках

Он будет проходить в рамках долгосрочной программы «Улица как музей - музей как улица».Цель проекта - организовать выставку произведений современного искусства в формате постеров на рекламных носителях сити-формата. По итогам конкурса будут отобраны 30 произведений, которые разместят на остановках Самары. Увидеть их можно будет в период с 1 июня по 31 августа (по 10 работ в месяц).В фокусе внимания авторов - значение работы сетей общественного питания в наши дни.Участникам конкурса предлагается широкий круг вопросов для художественной рефлексии:Еда как механизм подчинения;Еда как социальный медиатор;Еда как инструмент проведения границ в оппозиции «свой - чужой».