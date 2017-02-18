Работы по восстановлению температуры теплосети контролируют энергетики, спасатели и мэрия Самары

В ночь с пятницы на субботу произошло технологическое нарушение в работе оборудования Безымянской ТЭЦ Самарского филиала ПАО «Т Плюс».



Из-за этого уменьшилось давление подачи тепла и снизилась температура теплоносителя, отпускаемого станцией, в том числе - в жилые кварталы. По сведениям Главного управления МЧС России по Самарской области, в зоне обслуживания станции находятся 1630 домов, в зоне пониженного давления - 182 дома с населением 7450 человек.

По информации энергетиков, причиной сбоя стало короткое замыкание. Оно произошло 18 февраля в 3:57 на линии электропередачи, находящейся вне зоны ответственности компании «Т Плюс». На Безымянской ТЭЦ сработала автоматическая защита, из-за чего временно остановилась часть оборудования. Персонал станции оперативно приступил к ликвидации последствий. В 6:00 был введен в работу водогрейный котел №3 и энергетический котел №2, после чего началось плавное повышение температуры сетевой воды. В 14:00 полностью восстановлен гидравлический режим в зоне Безымянской ТЭЦ.

Все работы ведутся во взаимодействии с МЧС и администрацией Самары. Ситуация обсуждалась на рабочем совещании, в котором приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко, региональный министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Крайнев, первый вице-мэр Самары Владимир Сластенин, руководитель Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Трушков.

Сотрудниками муниципалитета был организован поквартирный обход в Кировском, Советском, Промышленном районах, температурный режим ниже нормы не зафиксирован. Держится постоянная связь с управляющими компаниями, которые обслуживают жилье, находящееся в зоне обслуживания ТЭЦ.

Восстановить температурный режим в нормативных значениях планируется к 18-19 часам.