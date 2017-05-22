Работы по ремонту Южного моста в Самаре идут с опережением графика

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, работы по ремонту Южного моста и улицы Авроры продолжаются. По информации городской администрации, сейчас на объектах выполнено 14,8% и 22% работ соответственно. Ремонт идет с опережением графика на пять дней.Стоит отметить, что изначально стояла задача завершить работы до 1 ноября 2017 года, сейчас же планируется, что их закончат к 15 октября.