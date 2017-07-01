Работы по перекладке теплотрассы на перекрёстке улиц Солнечная и Димитрова завершатся к середине июля

На перекрестке улиц Солнечной и Димитрова перекладывают теплотрассу. Работы увязаны со строительством объездной дороги до стадиона «Самара Арена». Пристальное внимание к объекту вызвано еще и тем, что минувшей зимой на этом участке сетей была авария, и жители близлежащих домов пусть на непродолжительное время, но все же остались без отопления.Всего надо переложить 380 метров теплотрассы. Сейчас на объекте трудятся две бригады по семь человек, задействовано два экскаватора. По словам заместителя руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Богдана Корчуганова, техники и рабочих достаточно для того, чтобы справиться с поставленной задачей в установленные сроки - до 15 июля. Хотя незначительное отставание от графика все же есть. Причина - погодные условия.- Проведению земляных работ очень сильно мешают дожди, - комментирует исполнительный директор АО «Предприятие тепловых сетей» Александр Дятлов. - Кроме того, возникали проблемы с вывозом грунта из-за кратковременного закрытия отвалов. Сейчас подрядчик привлек на объект дополнительную технику и рабочих, наверстывает сроки и должен в них уложиться.Согласован график проведения работ в ночное время. Однако такой подход влечет за собой трудности, связанные, например, с организацией освещения, а также с повышенным уровнем шума, что, конечно же, не нравится жителям расположенных поблизости домов. Поэтому работы ведут в основном в дневное время и продолжают ночью только в случае острой необходимости.Жители также беспокоятся из-за деревьев, которые росли в два ряда в зоне теплотрассы и защищали дома от пыли, летящей с дорог. Один ряд пришлось снести, чтобы вскрыть сети. По словам специалистов, это старые деревья, большинство из них с гнилыми стволами, от которых в любом случае следовало бы избавиться. Второй ряд насаждений решено сохранить.Следующий объект, который посетили участники штаба, - котельная 632-го квартала. Там все оборудование находится в технически исправном состоянии, ведутся только профилактические работы.Как пояснил управляющий ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» Михаил Морковский, 26 июня котельная была закрыта на планово-предупредительный ремонт. Теплообменное оборудование, по его словам, промыли в течение трех дней, после чего горячая вода вернулась в дома жителей.Котельная питает 63 дома. На момент проведения проверки промывку и опрессовку систем отопления выполнили в 28 из них. То есть эти здания уже считаются полностью готовыми к осенне-зимнему сезону. По словам сотрудников котельной, работы идут по графику, а все недочеты оперативно устраняют совместно с управляющей компанией.