01 июля 2017 года,
19:51
$ 59.39    67.81   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Работы по перекладке теплотрассы на перекрёстке улиц Солнечная и Димитрова завершатся к середине июля

Продолжается подготовка к отопительному сезону. Еженедельно участники специального городского штаба - представители мэрии, администраций районов, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний - посещают объекты, требующие особого внимания. Очередная выездная проверка состоялась в четверг, 29 июня.

На перекрестке улиц Солнечной и Димитрова перекладывают теплотрассу. Работы увязаны со строительством объездной дороги до стадиона «Самара Арена». Пристальное внимание к объекту вызвано еще и тем, что минувшей зимой на этом участке сетей была авария, и жители близлежащих домов пусть на непродолжительное время, но все же остались без отопления.

Всего надо переложить 380 метров теплотрассы. Сейчас на объекте трудятся две бригады по семь человек, задействовано два экскаватора. По словам заместителя руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Богдана Корчуганова, техники и рабочих достаточно для того, чтобы справиться с поставленной задачей в установленные сроки - до 15 июля. Хотя незначительное отставание от графика все же есть. Причина - погодные условия.

- Проведению земляных работ очень сильно мешают дожди, - комментирует исполнительный директор АО «Предприятие тепловых сетей» Александр Дятлов. - Кроме того, возникали проблемы с вывозом грунта из-за кратковременного закрытия отвалов. Сейчас подрядчик привлек на объект дополнительную технику и рабочих, наверстывает сроки и должен в них уложиться.

Согласован график проведения работ в ночное время. Однако такой подход влечет за собой трудности, связанные, например, с организацией освещения, а также с повышенным уровнем шума, что, конечно же, не нравится жителям расположенных поблизости домов. Поэтому работы ведут в основном в дневное время и продолжают ночью только в случае острой необходимости.

Жители также беспокоятся из-за деревьев, которые росли в два ряда в зоне теплотрассы и защищали дома от пыли, летящей с дорог. Один ряд пришлось снести, чтобы вскрыть сети. По словам специалистов, это старые деревья, большинство из них с гнилыми стволами, от которых в любом случае следовало бы избавиться. Второй ряд насаждений решено сохранить.

Следующий объект, который посетили участники штаба, - котельная 632-го квартала. Там все оборудование находится в технически исправном состоянии, ведутся только профилактические работы.

Как пояснил управляющий ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» Михаил Морковский, 26 июня котельная была закрыта на планово-предупредительный ремонт. Теплообменное оборудование, по его словам, промыли в течение трех дней, после чего горячая вода вернулась в дома жителей.

Котельная питает 63 дома. На момент проведения проверки промывку и опрессовку систем отопления выполнили в 28 из них. То есть эти здания уже считаются полностью готовыми к осенне-зимнему сезону. По словам сотрудников котельной, работы идут по графику, а все недочеты оперативно устраняют совместно с управляющей компанией.
Дата: 1 июля 2017 , 13:15
149
Автор текста: Светлана Келасьева
Автор фото: архив "СГ"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Волжское шоссе сделают светлее до ноября этого года
1 июля 2017
175
Волжское шоссе сделают светлее до ноября этого года
В Самаре отметили «Сабантуй»
1 июля 2017
299
В Самаре отметили «Сабантуй»
Работы по перекладке теплотрассы на перекрёстке улиц Солнечная и Димитрова завершатся к середине июля
1 июля 2017
149
Работы по перекладке теплотрассы на перекрёстке улиц Солнечная и Димитрова завершатся к середине июля
Введение новой системы патентного налогообложения пополнило городскую казну более чем на 30 млн рублей
1 июля 2017
200
Введение новой системы патентного налогообложения пополнило городскую казну более чем на 30 млн рублей
В Самарской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб
30 июня 2017
1931
В Самарской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб
no photo
30 июня 2017
255
Солнечную не будут перекрывать из-за ремонта теплотрассы
Прощание с Ольгой Алексеевой состоится 2 июля
30 июня 2017
1084
Прощание с Ольгой Алексеевой состоится 2 июля
no photo
30 июня 2017
327
Что делать, если пришли за вашей пенсией
В Самаре на выходных сохранится теплая погода, но снова пройдут дожди, возможен град
30 июня 2017
2720
В Самаре на выходных сохранится теплая погода, но снова пройдут дожди, возможен град
Лента новостей
1 июля 2017 , 16:48
175
Волжское шоссе сделают светлее до ноября этого года
На участке магистрали от улицы Демократической до Московского шоссе сделают новое наружное...
1 июля 2017 , 14:42
299
В Самаре отметили «Сабантуй»
«Праздник плуга» прошел в субботу, 1 июля, в парке Гагарина.
1 июля 2017 , 14:03
244
Как самарец Валентин Цареградский искал золото для страны. Часть 2
Возможно, именно воспоминания о Самаре свели вместе двух великих геологов страны Валентина...
1 июля 2017 , 13:38
224
Час пешком. Запанской
Запанской - это такая часть Самары, про которую все знают, но почти никто не был, а если и был,...
1 июля 2017 , 13:15
149
Работы по перекладке теплотрассы на перекрёстке улиц Солнечная и Димитрова завершатся к середине июля
Продолжается подготовка к отопительному сезону. Еженедельно участники специального городского...
1 июля 2017 , 12:59
200
Введение новой системы патентного налогообложения пополнило городскую казну более чем на 30 млн рублей
В пятницу, 30 июня, в городской администрации состоялось первое заседание совета по развитию...
30 июня 2017 , 23:20
1931
В Самарской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб
 Трагедия произошла в пятницу, 30 июня,примерно в 18 часов вечера в селе Васильевка...
Все новости
Календарь
Июль  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26 27 28 29 30
1
 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Выбор читателей
Выбор редакции
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
9276
2
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
7314
2
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
5852
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
Трамвайную линию у нового стадиона пустят через тоннель
2 июня 2017
4350
Трамвайную линию у нового стадиона пустят через тоннель
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
16 июня 2017
624
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
16 июня 2017
1106
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
14 июня 2017
623
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
8 июня 2017
527
1
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.