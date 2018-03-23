Работы по обновлению «Ладьи» закончатся с наступлением теплой погоды

По его словам, в субботу, 24 марта, начнутся работы по монтажу декоративных элементов 20-метрового монумента, однако все работы по обновлению стелы удастся завершить только с наступлением температуры не менее +10 градусов.Напомним, работы на четвертой очереди набережной должны завершить к 20 мая этого года. Уже сейчас на километровом участке набережной построили каскадный фонтан и хозяйственно-бытовой комплекс. Как рассказал Денис Шапошников, в комплексе располагаются бытовые помещения, пункт охраны, туалет для маломобильных групп населения. При этом отдельный вход в комплексе сделан для комнаты матери и ребенка.