Работы по благоустройству Самары к Чемпионату мира по футболу завершат в апреле

В понедельник, 15 января, врио губернатора Дмитрий Азаров провел совещание, посвященное вопросам подготовки Самары к предстоящему мировому футбольному первенству. Участвовали руководители структурных подразделений правительства области, мэрии, районных администраций.



Обсуждали вопросы благоустройства, приведения в порядок фасадов зданий, парков и скверов, ремонта и замены заборов, сноса ветхого и аварийного жилья, соответствия рекламных конструкций и вывесок нормативным требованиям.



- Самара стала первым из городов, кто разработал и принял муниципальную программу подготовки к Чемпионату. Но, несмотря на это, не все мероприятия программы, к сожалению, выполнены в полном объеме. У нас осталось считанное количество дней, их нужно использовать максимально эффективно, - отметил глава региона.



Разговор получился предельно конкретный и четкий.



С основным докладом выступила глава Самары Елена Лапушкина. По ее словам, все работы по благоустройству в городе будут завершены в апреле 2018 года. К тому времени закончится реконструкция 4-й очереди набережной и Струковского сада, завершится строительство пятизвездочной гостиницы Lotte, заменят 136 остановочных павильонов. На финальной стадии находятся работы по строительству новой

трамвайной линии, уже в марте начнутся первые тестовые испытания.



По-прежнему проблемными остаются вопросы, связанные с ремонтом фасадов ряда зданий в историческом центре и сносом ветхих домов. Главы районных администраций представили детальную информацию по всем объектам, по которым работы еще не проведены. Таковых на сегодня 358.



Серьезной критике подверглась работа администрации Ленинского района в отношении 91-го квартала. Там были нарушены сроки реализации мероприятий по переселению жителей шести ветхих домов. Работу главы администрации в этом направлении врио губернатора оценил как неудовлетворительную.



- Вы сидели и ждали, пока все решится. За три года с людьми не встретились и не поговорили. У вас с людьми должна быть точечная работа. По каждому дому, по каждому элементу благоустройства должны быть конкретные сроки выполнения работ, - подчеркнул Азаров.



По итогам совещания министерству энергетики и ЖКХ Самарской области дано поручение в срок до 20 января подготовить интерактивную карту города. Она будет включать несколько слоев и отражать информацию по всем объектам инфраструктуры и благоустройства города: сроки, подрядные организации, основные технические характеристики. Весь город будет поквартально закреплен за ответственными для привлечения к работам по благоустройству инвесторов.



- У нас сейчас есть возможность навести в городе полный порядок. Вы для себя же задел создаете на ближайшие десятилетия. Необходимо использовать все возможные механизмы для решения проблемных вопросов, - сказал глава региона.



На совещании также обсуждали вопросы ликвидации незаконных автостоянок, приведения в порядок объектов потребительского рынка, благоустройства территорий, на которых раньше располагались снесенные сооружения. Решено, например, что на площадке, где раньше был рынок (на пересечении ул. Революционной и Московского шоссе), построят универсальную спортивную площадку.