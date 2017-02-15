Работник автосервиса украл иномарку клиента и продал ее
26-летний владелец украденной машины обратился за помощью в полицию.
Мужчина рассказал, что оставил свою иномарку стоимостью 500 000 рублей для ремонта в одной из частных автомастерских на Ленинградском переезде в Самаре. После этого долгое время собственник не появлялся в автосервисе, чем воспользовался один из работников мастерской. По версии следствия, 29-летний автомеханик украл машину клиента и решил ее продать. Он опубликовал объявление на одном из интернет-сайтов. На сообщение быстро откликнулись покупатели. В итоге 29-летний мужчина продал чужой автомобиль.
Спустя некоторое время после сделки объявился законный владелец иномарки и узнал о продаже своего авто.
Подозреваемого в краже задержали сотрудники уголовного розыска. Свою вину мужчина признал. В отношении него по факту кражи возбуждено уголовное дело. По данным полиции, предполагаемый злоумышленник живет в Самарской области и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Мужчина рассказал, что оставил свою иномарку стоимостью 500 000 рублей для ремонта в одной из частных автомастерских на Ленинградском переезде в Самаре. После этого долгое время собственник не появлялся в автосервисе, чем воспользовался один из работников мастерской. По версии следствия, 29-летний автомеханик украл машину клиента и решил ее продать. Он опубликовал объявление на одном из интернет-сайтов. На сообщение быстро откликнулись покупатели. В итоге 29-летний мужчина продал чужой автомобиль.
Спустя некоторое время после сделки объявился законный владелец иномарки и узнал о продаже своего авто.
Подозреваемого в краже задержали сотрудники уголовного розыска. Свою вину мужчина признал. В отношении него по факту кражи возбуждено уголовное дело. По данным полиции, предполагаемый злоумышленник живет в Самарской области и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
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