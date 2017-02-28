Работающим самарским пенсионерам могут вернуть ежемесячные денежные выплаты

Эту тему в настоящее время обсуждают в правительстве Самарской области.



С 1 марта 2017 года на территории региона вступает в силу новый порядок предоставления социальной помощи гражданам. С этой даты по Федеральному закону ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) пенсионерам будут выплачивать только неработающим ветеранам труда и труженикам тыла, размер пенсии которых менее 19 500 рублей. Но власти Самарской области намерены сохранить эту выплату и для работающих пенсионеров, чей совокупный заработок составляет меньше указанной суммы.



В настоящее время ЕДВ выдаются отдельным категориям граждан вместо тех или иных льгот. Система ЕДВ работает следующим образом: гражданин оплачивает жилищно-коммунальные услуги той или иной компании, а она, в свою очередь, передает данные о его платеже в областное министерство социально-демографической и семейной политики. Затем в ведомстве производят расчет и начисление денежной компенсации плательщику. На сегодняшний день заключены договоры практически со всеми ресурсоснабжающими организациями, работающими на территории Самарской области.