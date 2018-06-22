Работа художника Михаила Most появится на Маяковском спуске

В Самаре установят инсталляцию из различных форм, изготовленную по эскизам известного художника Михаила Most. Она разместится на Маяковском спуске к набережной. Инсталляцию откроют в рамках проекта «Истории чемпионов», приуроченного к Чемпионату мира по футболу.По словам автора, для Самары это уникальный объект, так как он выполнен в объемной форме.- Работа будет интересна людям и после Чемпионата мира, - отметил Михаил.Сейчас объект уже готов. В ближайшее время рабочие приступят к его монтажу. Ранее инсталляцию планировали разместить на эстакаде на пересечении улиц Ташкентской и Демократической.Напомним, что Михаил Most является обладателем мирового рекорда по созданию самого большого граффити в городе Выкса.