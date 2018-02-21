РКЦ «Прогресс» не будут объединять с другими предприятиями отрасли
Во вторник, 20 февраля, в Самарской области побывал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.
Он вместе с главой региона Дмитрием Азаровым посетил РКЦ «Прогресс» и провел совещание с руководством предприятия. Глава Роскосмоса также обозначил стратегические планы по дальнейшей работе центра, обеспечению производства госзаказами.
- Перед «Прогрессом» стоят большие задачи, в том числе по ракете «Союз-5» и разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Большая часть работы будет проводиться именно в Самаре, - заявил Игорь Комаров.
Также у предприятия есть краткосрочные планы. Например, 6 марта - пуск на космодроме Куру во Французской Гвиане, запуск по пилотируемой программе - 21 марта и плановая работа по программе министерства обороны.
Глава Роскосмоса развеял слухи о возможном объединении РКЦ с другими предприятиями отрасли.
- РКЦ «Прогресс» - ведущее предприятие отрасли, которое будет выполнять указ президента по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Роскосмос возлагает серьезные надежды на коллектив предприятия. Ни о каком объединении речи не идет, - подчеркнул Игорь Комаров.
Дмитрий Азаров заявил, что регион со своей стороны будет поддерживать предприятие и его сотрудников.
- Мы находимся в постоянной коммуникации с руководством и профсоюзным комитетом РКЦ. Создадим все условия, чтобы предприятие и коллектив чувствовали поддержку властей всех уровней, региональной власти в первую очередь. Область делает все необходимое для успешной работы коллектива. Это в том числе устройство детей в детские сады, меры социальной поддержки, медицинская помощь. По каждому обращению, поступившему от сотрудников предприятия, будут предприняты конкретные действия, - сказал Дмитрий Азаров.
Добавим, что совет директоров предприятия на время предварительного следствия в отношении Алекандра Кирилина решил назначить врио гендиректора РКЦ "Прогресс" Равиля Ахметова. Он занимал должность первого заместителя гендиректора - генерального конструктора.
Он вместе с главой региона Дмитрием Азаровым посетил РКЦ «Прогресс» и провел совещание с руководством предприятия. Глава Роскосмоса также обозначил стратегические планы по дальнейшей работе центра, обеспечению производства госзаказами.
- Перед «Прогрессом» стоят большие задачи, в том числе по ракете «Союз-5» и разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Большая часть работы будет проводиться именно в Самаре, - заявил Игорь Комаров.
Также у предприятия есть краткосрочные планы. Например, 6 марта - пуск на космодроме Куру во Французской Гвиане, запуск по пилотируемой программе - 21 марта и плановая работа по программе министерства обороны.
Глава Роскосмоса развеял слухи о возможном объединении РКЦ с другими предприятиями отрасли.
- РКЦ «Прогресс» - ведущее предприятие отрасли, которое будет выполнять указ президента по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Роскосмос возлагает серьезные надежды на коллектив предприятия. Ни о каком объединении речи не идет, - подчеркнул Игорь Комаров.
Дмитрий Азаров заявил, что регион со своей стороны будет поддерживать предприятие и его сотрудников.
- Мы находимся в постоянной коммуникации с руководством и профсоюзным комитетом РКЦ. Создадим все условия, чтобы предприятие и коллектив чувствовали поддержку властей всех уровней, региональной власти в первую очередь. Область делает все необходимое для успешной работы коллектива. Это в том числе устройство детей в детские сады, меры социальной поддержки, медицинская помощь. По каждому обращению, поступившему от сотрудников предприятия, будут предприняты конкретные действия, - сказал Дмитрий Азаров.
Добавим, что совет директоров предприятия на время предварительного следствия в отношении Алекандра Кирилина решил назначить врио гендиректора РКЦ "Прогресс" Равиля Ахметова. Он занимал должность первого заместителя гендиректора - генерального конструктора.
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