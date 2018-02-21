21 февраля 2018 года,
02:25
$ 56.52    69.89   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

РКЦ «Прогресс» не будут объединять с другими предприятиями отрасли

Во вторник, 20 февраля, в Самарской области побывал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.

Он вместе с главой региона Дмитрием Азаровым посетил РКЦ «Прогресс» и провел совещание с руководством предприятия. Глава Роскосмоса также обозначил стратегические планы по дальнейшей работе центра, обеспечению производства госзаказами.

- Перед «Прогрессом» стоят большие задачи, в том числе по ракете «Союз-5» и разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Большая часть работы будет проводиться именно в Самаре, - заявил Игорь Комаров.

Также у предприятия есть краткосрочные планы. Например, 6 марта - пуск на космодроме Куру во Французской Гвиане, запуск по пилотируемой программе - 21 марта и плановая работа по программе министерства обороны.

Глава Роскосмоса развеял слухи о возможном объединении РКЦ с другими предприятиями отрасли.

- РКЦ «Прогресс» - ведущее предприятие отрасли, которое будет выполнять указ президента по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Роскосмос возлагает серьезные надежды на коллектив предприятия. Ни о каком объединении речи не идет, - подчеркнул Игорь Комаров.

Дмитрий Азаров заявил, что регион со своей стороны будет поддерживать предприятие и его сотрудников.

- Мы находимся в постоянной коммуникации с руководством и профсоюзным комитетом РКЦ. Создадим все условия, чтобы предприятие и коллектив чувствовали поддержку властей всех уровней, региональной власти в первую очередь. Область делает все необходимое для успешной работы коллектива. Это в том числе устройство детей в детские сады, меры социальной поддержки, медицинская помощь. По каждому обращению, поступившему от сотрудников предприятия, будут предприняты конкретные действия, - сказал Дмитрий Азаров.

Добавим, что совет директоров предприятия на время предварительного следствия в отношении Алекандра Кирилина решил назначить врио гендиректора РКЦ "Прогресс" Равиля Ахметова. Он занимал должность первого заместителя гендиректора - генерального конструктора.
 
Дата: 20 февраля 2018 , 17:43
272
Автор текста: Ксения Кармазина
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
РКЦ «Прогресс» не будут объединять с другими предприятиями отрасли
20 февраля 2018
272
РКЦ «Прогресс» не будут объединять с другими предприятиями отрасли
Для размещения полицейских во время ЧМ-2018 предварительно
20 февраля 2018
215
Для размещения полицейских во время ЧМ-2018 предварительно "забронировали" 4600 мест в общежитиях
На реке Самаре предлагают создать искусственный остров
20 февраля 2018
249
На реке Самаре предлагают создать искусственный остров
В Самаре разрабатывают обучающие видеоролики на иностранном языке для полиции и медслужб
20 февраля 2018
195
В Самаре разрабатывают обучающие видеоролики на иностранном языке для полиции и медслужб
Каршеринг или такси: чем выгоднее пользоваться в Самаре
20 февраля 2018
1014
1
Каршеринг или такси: чем выгоднее пользоваться в Самаре
В историческом центре Самары отремонтируют здания образовательных учреждений
20 февраля 2018
234
В историческом центре Самары отремонтируют здания образовательных учреждений
На самарском стадионе установили оба информационных табло
20 февраля 2018
428
На самарском стадионе установили оба информационных табло
В театре «Грань» поставили спектакль по пьесе Александра Вампилова «Старший сын»
20 февраля 2018
225
В театре «Грань» поставили спектакль по пьесе Александра Вампилова «Старший сын»
Как Самара отгуляла Масленицу
20 февраля 2018
276
Как Самара отгуляла Масленицу
Лента новостей
20 февраля 2018 , 19:33
196
 
Любовь Курганская и прибор для космических экспериментов
Самарская разработка способствует развитию медицины и сельского хозяйства.
20 февраля 2018 , 17:43
272
РКЦ «Прогресс» не будут объединять с другими предприятиями отрасли
Во вторник, 20 февраля, в Самарской области побывал гендиректор госкорпорации...
20 февраля 2018 , 17:01
215
Для размещения полицейских во время ЧМ-2018 предварительно "забронировали" 4600 мест в общежитиях
В прошлом году между самарскими вузами и ГУ МВД по Самарской области были подписаны...
20 февраля 2018 , 16:21
249
На реке Самаре предлагают создать искусственный остров
Там хотят построить базу отдыха.
20 февраля 2018 , 16:16
195
В Самаре разрабатывают обучающие видеоролики на иностранном языке для полиции и медслужб
Сюжеты построены на актуальных жизненных ситуациях. Специально выбранные герои в игровой форме...
20 февраля 2018 , 15:57
1014
Каршеринг или такси: чем выгоднее пользоваться в Самаре
Во вторник, 20 февраля, компания «Делимобиль» открыла первый в Самаре...
20 февраля 2018 , 15:53
234
В историческом центре Самары отремонтируют здания образовательных учреждений
Десять объектов культурного наследия обновят в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018...
20 февраля 2018 , 14:04
428
На самарском стадионе установили оба информационных табло
Сейчас идет их тестирование.
20 февраля 2018 , 13:52
225
В театре «Грань» поставили спектакль по пьесе Александра Вампилова «Старший сын»
Спасаясь от холода, двое молодых людей лихорадочно ищут ночлег в чужом маленьком городке. 
20 февраля 2018 , 13:11
276
Как Самара отгуляла Масленицу
Праздничные гулянья прошли по всему городу. Проводы русской зимы отмечали во дворах, парках и...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре в столкновении четырех легковушек пострадали четыре человека
27 января 2018
2947
 
В Самаре в столкновении четырех легковушек пострадали четыре человека
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
В Самарской области из-за метели столкнулись шесть автомобилей
5 февраля 2018
2778
В Самарской области из-за метели столкнулись шесть автомобилей
  Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
Где в Самаре установят камеры против нарушителей ПДД. Адреса
24 января 2018
2556
2
Где в Самаре установят камеры против нарушителей ПДД. Адреса
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
В Самару поставили новые автобусы МАЗ из Белоруссии
13 февраля 2018
2509
В Самару поставили новые автобусы МАЗ из Белоруссии
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
В Самаре столкнулись 11 автомобилей
9 февраля 2018
2279
В Самаре столкнулись 11 автомобилей
Авария произошла вечером в пятницу, 9 февраля.
В парках Самары работает Love-почта
7 февраля 2018
861
В парках Самары работает Love-почта
С ее помощью можно отправить валентинку.
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП на трассе М-5
5 февраля 2018
812
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП на трассе М-5
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
Баскетболисты «Самары» переиграли «Спартак-Приморье»
22 января 2018
494
Баскетболисты «Самары» переиграли «Спартак-Приморье»
В воскресенье, 21 января, идущая на втором месте в чемпионате Суперлиги «Самара» на...
На Московском шоссе тестируют информационные электронные табло для автомобилистов
22 января 2018
527
На Московском шоссе тестируют информационные электронные табло для автомобилистов
Они оповещают водителей о пробках, скорости движения и ДТП на дорогах.
Самарцы смогут узнать про двухтысячные купюры и пожаловаться на отказ в оплате мелочью
22 января 2018
403
Самарцы смогут узнать про двухтысячные купюры и пожаловаться на отказ в оплате мелочью
В ближайшие дни в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области будут работать...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.