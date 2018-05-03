Пятизвездочный отель на Ново-Садовой в Самаре откроется 14 мая

Гостиница «7 авеню» уже получила сертификат соответствия категории 5 звезд.



Отель на 120 номеров будет открыт 14 мая на месте Дома сельского хозяйства (улица Ново-Садовая, 3). Он уже получил сертификат соответствия категории 5 звезд. На время Чемпионата мира по футболу все номера в гостинице уже забронированы. Бронь открылась еще в конце апреля.



Вторым пятизвездочным отелем в Самаре должна стать гостиница Lotte, которая находится на улице Красноармейской. Рядом с ней благоустраивают территорию. Внутри завершаются отделочные работы. Дата открытия пока уточняется.